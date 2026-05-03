◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１４節 鹿島１―１（４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）

町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。

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３万１７２４人の大声援にも一切ひるまなかった。最終的にはＰＫ戦で敗れたが、メルカリスタジアムで９０分間はドローで終えた。Ｊ１に昇格した過去２年（２４年・１●３、２５年・０●１）は点差以上に完敗を印象づけられたが、今回はスコアを含めて互角の戦いを繰り広げた。

「勝つのが一番難しいスタジアム」。鹿島の在籍経験も長い主将のＤＦ昌子源がこう表現するように、この試合も勝ち点３を願うサポーターによる大音量のチャントが飛び、スタジアムは完全アウェー。終盤にかけてさらに声量が増し、記者席では町田側のスタンドからはほぼ声が聞こえなかった。ただ、１週間ほど前の経験から、選手に浮足立った様子は見られなかった。

町田は、４月１７日から２５日にかけてアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の決勝トーナメントに挑み、集中開催地のサウジアラビア・ジッダで３試合を戦った。うち２チーム（準々決勝・アルイテハド、決勝・アルアハリ）は地元チームとの対戦で、スタンドは相手のファンだらけ。とりわけ決勝は約６万人の大アウェー状態となり、試合中は判定への不満からペットボトルなどの物が飛び交い、選手にも直撃するほどだった。

中東勢のファンによる態度の是非はともかく、町田イレブンの精神力を強くしたのは間違いないだろう。鹿島戦を終えて、ＤＦ岡村大八は「はっきり言って（アウェーの雰囲気に）慣れましたね。もう、あの６万人を超えるものは僕のサッカー人生では今後ないんじゃないかなと思うくらい。今日も多くの方々が入っていたが、全然圧力を感じなかった」と話した。

「今でも悔しい。気合を入れ直した」と、ＡＣＬＥ後に金髪の短髪に変身した昌子も「あのアウェーに比べたら全然優しい。去年はもっと飲まれていた。あれを経験したからこそ、今日は飲まれずに済んだ。（ＡＣＬＥでの）あの経験は間違いなく生きた」と振り返る。誰よりもメルカリスタジアムの圧を知るからこそ、試合後の表情には充実感があふれていた。

後半８分の得点シーンも、昌子が相手の隙をつき、素早いリスタートから相手のＤＦラインの裏を狙い、奪ったゴールだ。３分前に先制弾を許し、気持ちが落ちてもおかしくない状況での同点弾。一瞬の隙を狙ったゴールは鹿島のお家芸だが、敵地で逆に町田がそのような得点を決めたのは、チームとしての成長の証だ。

ＡＣＬＥで名だたる１トップを封じ込んできた岡村が「（元）プレミアリーグ（の選手）だろうが何だろうが、みんな人間なんだな、と思いましたよ。手が届かないわけではないし、別に瞬間的に移動できるわけでもない。彼らにも僕の力が通用するのが分かった」と自信を深めるように、プレー面でも確かに大きな成果を得た。ただ、鬼門のメルカリスタジアムで勝ち点１を取れた要因の一つに、アウェーの環境への耐性がついたことも間違いないだろう。

暫定首位に戻った鹿島との勝ち点差は９になり、百年構想リーグでの優勝はやや後退したかもしれない。ただ、今後のチームとしての期待はより高まった。（町田担当・浅岡 諒祐）