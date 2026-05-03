◇プロ野球セ・リーグ DeNA 12-2 ヤクルト（3日、神宮球場）

今季の対ヤクルト戦では7戦全敗としていたDeNA。8試合目となったこの日は「22安打12得点」と打線が大暴れを見せ、大勝を収めました。

先発マウンドにあがった石田裕太郎投手は、初回から得点圏にランナーを背負うも得点を許さぬ粘投。4回まで各回ランナーを背負うも決定打を許しません。

そんな中、打線も奮起。対するウォルターズ投手を前に、2回につくった先制の好機は生かし切れなかったものの、3回にはヒットと四球で無死1、2塁と再び好機をつかみます。後続は併殺打とされ2アウト3塁とされるも、続く佐野恵太選手と宮粼敏郎選手が連続タイムリー。2点を先取しました。

さらに5回にも、ここまで全打席でヒットとしていた宮粼選手が初球をとらえソロHR。4月1日に放って以来となった一発は、レフトスタンドに突き刺さる弾丸ライナーHRとなりました。

勢い止まらぬDeNA打線は7回、3番手・拓也投手を前に、先頭の度会隆輝選手がフェンス直撃の2塁打を放ちます。続いて打席に向かった佐野選手と宮粼選手はここでも連続タイムリー。再び打点を稼ぎます。

その後も、8回にはビシエド選手の今季第1号2ランや神里和毅選手のタイムリーで3点を追加。9回にも度会隆輝選手の3ラン、三森大貴選手のタイムリーで4点を加えました。

「12-0」と大量リードで迎えた9回裏のマウンドにあがったのは、2年ぶりの1軍マウンドとなった石田健大投手。先頭・武岡龍世選手のソロHRを浴び、後続にもヒットを浴びながら味方のエラーでも1点を失うも、後続を打ち取り勝利しました。