ドジャースのロバーツ監督が次カードのアストロズとの3連戦の先発投手が山本由伸投手、大谷翔平投手、タイラー・グラスノー投手であることを明かしました。いれずも中6日での登板となります。

第1戦の先発予定は山本投手。山本投手は前回登板、日本時間4月28日のマーリンズ戦に先発すると、5回に3ランを被弾するなど5回87球、被安打5、4奪三振、与四球4、4失点という内容。チームが9回に逆転サヨナラ勝ちをおさめ、勝ち負けはつきませんでした。今季は6戦で2勝2敗、防御率2.87の成績です。

第2戦の先発予定は大谷投手。大谷投手は前回登板、同4月29日のマーリンズ戦に先発すると、6回104球、被安打5、9奪三振、与四死球4、2失点と好投しますが、打線の援護がなく今季初黒星。今季は5戦2勝1敗、防御率0.60の成績です。

第3戦のグラスノー投手は、前回登板のマーリンズ戦で6回途中2失点で勝敗つかず。今季は3勝0敗、防御率2.56と安定感が光ります。

ドジャースは現在4連敗中。日本時間3日は佐々木朗希投手が先発し6回3失点の投球でしたが、1点差で敗れました。この日、山本投手はブルペンに入り、捕手が座る形で変化球を交え29球を投げ込みました。大谷投手もグラウンドでキャッチボールを行っています。