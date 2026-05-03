お笑いタレント明石家さんま（70）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、楽屋にまつわる一門の教えを明かした。

ひな壇の「ビスケットブラザーズ」原田泰雅が、ネットフリックスのドラマ「九条の大罪」に出演している話題に。さんまが「見たで〜？『九条の大罪』」と打ち明けると、トークの引き出しの多さに芸人たちが「全部見てるなあ…」と驚きの声を上げた。

陣内智則は「さんまさんの楽屋に入って、うたた寝とかしているの、見たことない」と話した。「今まで何十年も。たいがい誰かの楽屋に行ったら、“今ちょっとお休みになっています”とか、寝ながら…とか。（さんまは）毎回、（扉を）開けたら、“頼むで！”って」。さんまのバイタリティーに驚くといい、「うたた寝、しないんですか？」と問いかけた。

するとさんまは、「うちの一門は、“楽屋で寝るな”っていう師匠や」と、師匠の教えを明かした。「“寝る暇あったら、表を歩け”って。それの教えで、寝ないようにしたら、寝られなくなった、逆にな」。楽屋で寝ることは、“芸のこやし”にならないという教えだったという。

すると原田も、さんまの楽屋にあいさつした際の逸話を披露した。「大阪の楽屋であいさつさせてもらおうと思って、タイミングをうかがっていたんです。耳を澄まして。（村上）ショージ師匠と、（間）寛平師匠とさんま師匠がおって、めっちゃ笑い声が聞こえているんです。でも会話はしていないんです。あれ、めっちゃ怖かったです」。さんまは大笑いしながら、「そんな情報を真に受けるやつがおんねんからな！」と反論していた。