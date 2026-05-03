前立腺がんの治療法はどのようなものがあるでしょうか。メディカルドック監修医が前立腺がんの治療法について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『”4人に1人が再発”する「前立腺がんの再発原因」とは？防止策も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

澤田 樹佳（富山県のさわだクリニック）

前立腺がんとは？

経歴20022金沢大学卒 / 2014年金沢大学大学院卒 / 現在は、富山県のさわだクリニック院長 / 専門は泌尿器科、在宅、緩和医療、東洋医学保有免許・資格泌尿器科専門医、指導医医師へのコミュニケーションスキルトレーナー

前立腺は男性のみにある臓器で、ここを原発巣とする悪性腫瘍が前立腺がんです。

ここから分泌される前立腺液は、精子が動きやすくする・精子を活発にするなどの働きがあります。男性の部位別がん罹患率ではトップで、患者さんの数も増加傾向です。

しかし、死亡者数は肺・大腸・胃を原発巣とするがんよりも少なくなっています。これは前立腺がんの進行がほかのがんと比べて遅いうえ、前立腺特異抗原（PSA）という腫瘍マーカーによって早期発見がしやすくなっていることなどが理由です。

前立腺がんの治療法

前立腺がんの治療法として考えられるのは、以下のようなものです。がんの進行状態に合わせて、適切な治療法を選択します。

放射線治療

内分泌治療

手術療法

薬物療法

放射線治療

前立腺がんで行われる放射線治療は外照射療法・組織内照射療法の2種類です。

外照射療法は体外から患部に放射線を当てるもので、組織内照射療法は放射性物質の封入された容器を体内に入れるものです。

副作用としては外照射療法は排便、組織内照射療法は排尿に関するものが目立つ傾向にあります。

内分泌療法

前立腺がんを進行させる原因のひとつは、男性ホルモンによる刺激です。

この刺激を抑えるために、男性ホルモンの働きを抑える薬を使用するのが内分泌療法です。女性ホルモン・副腎皮質ホルモンを使用することもあります。

副作用としてはホットフラッシュ・性機能低下などがあります。治療を長期間続けていると、効果が低下する点も問題です。

手術療法

手術は前立腺と精嚢を摘出する全摘術が主流で、がんの進行状態によってはリンパ節郭清も併せて行われます。がんが前立腺内にとどまっていることが手術の条件です。

場合によっては、前立腺の被膜を越えている状態でも行われます。完治が望める治療法ですが、術後に尿失禁・性機能低下などが起きる可能性があることがデメリットです。

薬物療法

一般的な抗がん剤治療で、前立腺がんの場合は内分泌療法の効果がなくなったときに行われます。がんの進行によって手術療法ができなくなったときの選択肢のひとつです。

経口・静脈注射によって投与されますが、重篤な副作用があると添付文書に記載されている薬剤があることが問題点です。

前立腺がんの再発についてよくある質問

ここまで前立腺がんの再発や治療方法などを紹介しました。ここでは「前立腺がんの再発」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

前立腺がんが再発しやすい人はいますか？

手術を行った場合では、がんが前立腺の被膜を越えている場合は再発しやすいとされています。食習慣も、前立腺がん再発に関わる要因のひとつです。食事が欧米型であれば前立腺がんの発症率は高く、再発もしやすくなります。

再発後に前立腺の痛みは生じやすいですか？

前立腺がんの再発初期には痛みがなく、PSAの上昇にも関わらず腫瘍が確認できないケースもあるのです。痛みが生じている場合、骨などに転移しているケースが考えられます。このような症状が出た場合は手術ができず、予後も良くありません。

編集部まとめ

前立腺がんの再発率そのものは低くないですが、進行は遅い部類に入ります。再発した場合でも年単位で進行がみられず、天寿を全うできる患者さんもいるのです。

ただ、前立腺がんも病状が進めば命に関わる悪性腫瘍であることに変わりはありません。手術を受けた人は必ず経過観察をしてもらい、再発を早期に発見できるように努めてください。

前立腺がんと関連する病気

「前立腺がん」と関連する病気は2個程あります。

各症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する病気

前立腺肥大症前立腺炎

いずれも血中のPSA濃度が上昇することが共通しています。前立腺肥大症については症状も類似しているうえ、併発しているケースもあるので注意が必要です。

前立腺がんと関連する症状

「前立腺がん」と関連している、似ている症状は3個程あります。

各症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

排尿障害

頻尿

排尿痛

これらの症状は前立腺肥大症にも共通するものですし、2つの疾患を同時に発症していることもあります。上記の症状が確認されたら、重篤なケースを想定して医療機関の診察を受けてください。

参考文献

泌尿器がん:前立腺がん｜新潟県立がんセンター新潟病院

前立腺がん検査｜国立研究開発法人国立がん研究センター

前立腺がん治療｜国立研究開発法人国立がん研究センター