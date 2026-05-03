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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【包丁不要】巻かないこねない！タッパーで肉肉しい「ズボラロールキャベツ」」と題した動画を公開しました。手のかかるロールキャベツの工程をごっそりカットし、タッパー1つで作れる画期的なズボラレシピを紹介しています。



動画で披露されたのは、玉ねぎのみじん切りやひき肉をこねる作業、さらにキャベツで巻く工程まで省いた常識を覆すレシピです。作り方は非常に簡単で、ちぎったキャベツをタッパーに敷き詰め、その上に合いびき肉をのせます。「こねるのも無し！手が汚れません」と、ひき肉はパックから直接タッパーへ。さらに、こねなかったお肉がまとまるよう「とろけるチーズを接着剤にします」とチーズをのせ、ちぎったキャベツで蓋をして上からギュッギュッと押し込みます。



あとは水とコンソメを加えて電子レンジで加熱するだけ。タッパー調理なので型崩れする心配もありません。完成した一皿は、「手抜きしてるのにむしろ美味しい」という大満足の仕上がりに。お肉をしっかりと感じられる「肉肉しいガッツリロールキャベツ！」が完成しました。



面倒な手間を一切かけずに、ボリューム満点の味わいが楽しめるこのレシピ。忙しい日の夕食のメインディッシュに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。動画の後半では、「超個人的！めんどくさい料理ランキング」も発表されています。共感すること間違いなしの内容になっているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。



【レシピ】

［材料］

・キャベツ：大きなもの1～2枚

・合いびき肉：200g（豚ひき肉でもOK）

・とろけるチーズ：1枚

・水：200ml

・コンソメ顆粒：小さじ1.5

・塩コショウ：適量

・（お好みで）ケチャップ、パセリ



［作り方］

1. 1100mlのタッパーにキャベツを手でちぎって敷き詰める。側面にも広げて器のようにする。

2. キャベツの上に合いびき肉をまんべんなくのせる。

3. 塩コショウを全体にかけ、お肉の上にとろけるチーズをのせる。

4. キャベツをちぎって被せ、上から手で押してお肉とキャベツを密着させる。

5. 水、コンソメ顆粒を加える。

6. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で7～8分加熱する。

7. キャベツがしんなりし、お肉が完全に茶色く加熱できていれば出来上がり。お好みでケチャップとパセリをかける。