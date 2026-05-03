◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１４節 札幌３―０岐阜（２日・岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が今季最多の３得点を挙げ、Ｊ１で戦った２０１９年以来、７年ぶりの４連勝を飾った。Ｊ３岐阜戦は後半２０分、ＦＷ大森真吾（２５）が３戦連発となるゴールで先制。大森は同アディショナルタイム４分にも得点と、初の複数ゴールをマークし、３―０での快勝に貢献した。前節４月２９日の藤枝戦（２〇１）からスタメンを総入れ替えした中、堂々の戦いで、７試合ぶりの完封勝ちにつなげた。

覚醒したストライカーが、今季初の４連勝を呼び込んだ。後半２０分、ＭＦ原康介（２０）の左クロスに大森が頭で合わせ、ゴールへと突き刺した。３戦連発で勢いづくと、後半ＡＴにも加点し、初の複数得点を記録。「ＦＷは点を取ることが仕事。自分の仕事ができたことがすごくうれしかった。１本決めるのがどれだけ大きいかっていうのを身に染みて感じている」。２戦前のいわき戦（２〇１）での自身３年ぶり得点をきっかけに、完全復調を遂げた。

前節４月２９日の藤枝戦（２〇１）から中２日で迎えた敵地での戦い。川井健太監督（４４）は開幕から全試合にフル出場していたＧＫ田川、ＤＦ高尾と家泉の３人をメンバーからも外した。「今回のリーグが始まる前に日程を見たときから決めていた」。疲労や移動を考慮した指揮官は、開幕前から思い描いていた通り、スタメン全員を入れ替えた。３連勝中という状況下での決断も「力がついてきている。今は誰が出ても守備のところではこれをやらなきゃ生き残れないという感覚がある」。進化を信じて送り出した起用に、選手がしっかりと応えた。

チーム最年長のＧＫ菅野孝憲（４２）が３月２１日の甲府戦（１〇０）以来７戦ぶりの完封勝利に導いた。今季初出場ながらピンチを再三の好守で支え、「全員で助けあって戦おうというのは試合前に確認した。苦しいところを全員で乗り越えて、たくましかった」と皆の奮闘に目を細めた。川井監督は「出場の機会が少ない選手が多かったが、戦力であるということをしっかり証明してくれた。良い試合でした」とうなずいた。

Ｊ１で戦った１９年の４〜５月以来、７年ぶりに４連勝を飾った。前半こそシュート１本と苦しんだが、メンバーが替わっても演じた堂々の戦い。１０年ぶりの５連勝を狙える体制は整っている。（砂田 秀人）