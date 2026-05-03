5月3日（日）放送「ポツンと一軒家」のゲストは、魔裟斗と岩田絵里奈。東京で生まれ育ったという岩田は「ポツン暮らしもちょっと経験してみたいです」と話していた。

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愛媛県の山奥、複雑に区分けされた広大な敷地は、なんとヤギの山地牧場だった！ 脱サラして未経験でヤギ牧場を営む男性の思いとは？ ヤギの自然分娩に立ち会う貴重な一幕も！

愛媛県の山の真っただ中、複雑に区分けされた広大な敷地にポツンと建つ一軒家を発見！

山間部までやってきた捜索隊。すでに周囲はポツンと一軒家へと向かう道中のようだが、その先、山肌沿いに家が建つ集落が見えてきた。そこで住人の男性（73）に声をかけ、ご夫婦で衛星写真を確認してもらうことに。すると奥さま（72）が「門松用の若松を育てているところじゃなかったかな？」と思い当たる節があるようだ。捜索隊はご夫婦に教えられた道をたどりポツンと一軒家を目指すことに。

集落から山を越えたあたりまでくると、そこから先の道はボロボロの未舗装で、車で通れるような状態ではない。そこから先は歩いて向かうことに。急な坂道を越え視界が広がると、そこで捜索隊が目にしたのは、なんとヤギの群れ!?

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ヤギを飼育している男性（36）に声をかけて話を伺うと、この地でヤギの放牧をしているとのこと。捜索隊は男性のヤギの放牧作業に密着させてもらいながら話を伺っていくことに。元々は東京でサラリーマンをしていたが、29歳の時に脱サラしご夫婦でヤギ牧場を始めたという。当初、藪に覆われて荒れ果てていた土地を自力で整地したそうだ。

捜索隊が訪れた日はヤギの出産時期。密着していく中、「破水しましたね」と男性。なんとヤギの分娩が始まったのだ。その貴重なシーンに立ち会うことに…！

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ABCテレビ・テレビ朝日系列「ポツンと一軒家」は、毎週日曜ごご7時54分から放送中。

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