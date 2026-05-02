「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は、０−３の判定で初黒星を喫し、日本男子４人目となる４階級制覇はならなかった。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が４本のベルトを守った。

ビッグバンの拳が空を切り続けた。中谷はリーチ差を生かし、立ち上がりから右ジャブでけん制。踏み込んできた尚弥に左を合わせようとするも、怪物的な反射神経で全て紙一重でかわされた。１０回には鋭い右フックを効かせたが、偶然のバッティングで左眉上から流血。血で視界がふさがり、その後は思うように手が出せなかった。

２０１５年のプロデビューから３３戦目でついた初黒星。モンスターの壁は高かった。「５万５０００人の前で戦えたことを光栄に思う。いろんなことを想定して準備してきた。驚きは感じなかったけど、さすが王者、うまさがあって、作っていくボクシングがうまかった。駆け引きを楽しみながらやっていた」。試合後は左眼窩底骨折の疑いで病院に向かった。

１月の早生まれで同学年では体が小さかったため、階級別で戦うボクシングに興味を持ったことが転機。中学から頭角を現すと、高校に進学せず単身渡米を決断し、名伯楽ルディ・エルナンデス氏に師事。３２戦のキャリアを無敗で積み上げ、世界３階級制覇王者に上りつめた。

迎えたモンスターとの頂上決戦。ベルトをつかむことはできなかったが、最高峰の戦いを心の底から楽しんだ。試合開始のゴングから終了まで笑みが止まらず、最後はリング上で死闘を繰り広げた王者と抱擁し、たたえ合った。