コロナ禍で一時、「公道カート」を乗り回す外国人は日本から姿を消した。しかし、入国制限の解除とともにブームが再燃。今では東京都内だけでなく、関西エリアや富士山周辺でも、隊列を組んで走る訪日客の姿が見られるようになった。こうした過熱ぶりに伴い、無視できないのが無免許運転や違法車両だ。国交省は安全基準を強化するなど対策を講じているが、路上では依然として“違法カート”が走り続けている。（自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子）

コロナ禍で消滅危機から一転

「公道カート」人気がV字回復

「カート」と聞いて、遊園地の「ゴーカート」やサーキットを走る「レーシングカート」をイメージする人は少なくないだろう。

しかし、ゴーカートやレーシングカートは、そのままの仕様では公道を走れない。これらを改造して公道走行を可能にしたのが、いわゆる「公道カート」である。

好みのコスプレや着ぐるみを着て乗る「コスプレ公道カート」は、2010年代半ばから外国人観光客の間で人気に火がついた。2012年3月には、日本発となるレンタル専門店「アキバカート」が東京・秋葉原に開業した。

アキバカートのオープンから14年。コロナ禍の影響で一時は消滅しかけたものの、近年はブームが再燃し、さまざまなレンタル業者が参入。東京はもちろん、大阪・京都・沖縄などの繁華街でも、隊列を組んで走る公道カートの姿が見られるようになった。今では富士山周辺でもツアーが行われている。

ちなみに、コロナ禍でも営業していたレンタル業者はわずかにあるが、当時の利用客は米軍基地の駐留軍人や日本在住の外国人が中心だった。今では外国人経営のカート店も増え、ツアーを先導するスタッフも外国人が中心となっているようだ。

そんな公道カートは、道路運送車両法においては「原付1種」に相当するが、道路交通法では「ミニカー」（原付サイズの普通自動車）として運用されている。すなわち、構造は原付だが、交通ルールは自動車という「二重構造」になっているのだ。

このため公道カートは、電動キックボードとは違って“運転免許不要”で乗れるわけではない。日本の免許を持たない外国人が運転する場合は、有効な国際免許が必須となる。

細かな説明は割愛するが、国際免許には大きく分けて「ジュネーブ条約形式」と「ウィーン条約形式」があり、条約の加盟国によって利用できる国や有効期間が異なる。日本で有効なのは前者のみで、公道カートに乗る外国人はジュネーブ形式の国際免許が必須となる。

ところが、コロナ禍が落ち着いて公道カートが復活してから、日本では国際免許を巡るトラブルが目立つようになった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）