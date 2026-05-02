◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、ツアー６勝の藤田さいき（ＪＢＳ）が１３位で出て７バーディー、１ボギーで６６をマークし、通算９アンダーの４位に浮上した。首位と３打差。

プロ２２年目の４０歳ベテラン。この日は中学生のエスコートキッズと手をつないで１番ティーグラウンドに登場した。「試しにお母さんの年齢を聞いたら同い年でした。グサッときてスタートしました」と苦笑。母親の気持ちを抱きながらティーオフし、出だしからスコアを伸ばした。

１番は３メートル、２番は１メートルに寄せて連続バーディー発進。７メートルを沈めた７番と８番、１２番と１３番でそれぞれ連続で伸ばし、６６をたたき出した。「パッティングが良くなって、ショットもかなり安定してきた」と手応えを語った。

昨年は体調不良やケガなどに苦しんだが「今のところ、いい状態に持って来られている。常にゴルフをうまくなりたい気持ちでやってる」と藤田。２０２２年１１月の大王製紙エリエールレディス以来、３年半ぶり７勝目を目指す。