【横浜国際映画祭】SUPER EIGHT丸山隆平、コンペ部門の審査員に まさかの代表であいさつ「俺、1人だけなんや！」
今年で4回目を迎える『第4回 横浜国際映画祭』のレッドカーペットが2日、赤レンガパークで行われた。コンペ部門の審査員を務めるSUPER EIGHTの丸山隆平が歩行した。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
丸山は「どうもSUPER EIGHTの丸山隆平です。俳優をやっております」とあいさつ。「去年、この『横浜国際映画祭』に俳優側として出させていただいたんですけれども、今回は審査員ということで…」と苦笑いを浮かべる。それでも「なかなかそういったお仕事をいただくこともないので、僕なりに全ての作品をまんべんなく、できるだけ同じ状態で観て、いろいろと自分なりの思いをめぐらせながらも審査させていただきました」と決意を語った。ただ、まさかの審査員代表であいさつだったことが終了後に発覚し「俺、1人だけなんや」と目が点になっていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。
【写真】絶対領域ちらりな装いでレッドカーペットを歩いたあの
丸山は「どうもSUPER EIGHTの丸山隆平です。俳優をやっております」とあいさつ。「去年、この『横浜国際映画祭』に俳優側として出させていただいたんですけれども、今回は審査員ということで…」と苦笑いを浮かべる。それでも「なかなかそういったお仕事をいただくこともないので、僕なりに全ての作品をまんべんなく、できるだけ同じ状態で観て、いろいろと自分なりの思いをめぐらせながらも審査させていただきました」と決意を語った。ただ、まさかの審査員代表であいさつだったことが終了後に発覚し「俺、1人だけなんや」と目が点になっていた。
同映画祭は、横浜ベイエリアで世界中の映画ファンが集い、交流できるフェスティバルで、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催されている。今年は1日に開幕。横浜のベイエリアで5日まで開催される。