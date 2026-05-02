「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

王者井上拓真（３０）＝大橋＝が同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝に３−０の判定勝ち。２度のダウンを奪う完勝で、初防衛に成功した。

４階級制覇のレジェンドを下し、王者として箔をつけた。１回から積極的に攻める拓真に対し、井岡も堅いディフェンスで応戦。２回は井岡がジリジリと前に出始めたが、拓真が終了間際に主導権をつかんだ。右のクロスカウンターでぐらつかせると、右フックでダウンを奪った。

何とか立った井岡に対し、拓真は攻勢を緩めず。３回も再び右アッパーでダウンを奪った。その後、粘る井岡に対してコーナーに詰められる場面もあったが、決定打は許さず。時おり笑みを浮かべる余裕も見せ、１０回には強烈な右ストレートをヒットさせるなど、主導権を渡さなかった。

試合後、「張りつめた１２ラウンドはあっという間。楽しめた戦いでした」と充実の表情。「相手があったからこその自分。張りつめてできた。井岡選手、本当にありがとうございました」と感謝した。

中谷との世紀の一戦を行う兄・尚弥に最高の形でバトンを繫いだ。自身の今後について「自分は統一戦をできればやりたい。まだまだこんなもんじゃないと証明したい」と語った後、「この後も、兄の尚弥が最高の試合を迎えられるよう、今以上の熱い声援をお願いします」と会場を盛り上げた。

◇井上拓真（いのうえ・たくま）１９９５年１２月２６日生まれ。神奈川県出身。綾瀬西高で高校総体優勝。１３年１２月プロデビュー。バンタム級で１８年１２月にＷＢＣ暫定王者となるも、翌年に正規王者に敗れた。２３年４月にＷＢＡ世界王座を獲得して２度防衛し、２４年１０月に王座を失う。２５年１１月に那須川天心（帝拳）を下し、ＷＢＣ王座に就いた。井上尚は兄。攻防兼備の右ボクサー。