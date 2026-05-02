俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。三女でモデルとしても活躍する中村里砂が２日夜、ＳＮＳで思いを明かした。

中村は「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります」と突然の別れに触れ、「母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」とコメント。「ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。 中村里砂」と投稿した。

淳子さんは４月２８日に急病のため亡くなった。中村の所属事務所「株式会社ノースプロダクション」の公式サイトを通じて２日に報告され、夫の中村は「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」とコメントしている。

【中村里砂の投稿全文】

父の所属事務所からの発表にございますとおり、

このたび、母が急逝いたしました。

あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。

母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております。

ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。