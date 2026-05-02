ダウンタウンの松本人志が２日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信企画「ＬＩＶＥ＋」に登場し、報道陣にも公開。自身が今までで一番面白いと思った自分のネタについて言及した。

この日は、ゲストで「番組の構成作家になりたい」と熱望する伊集院光が、「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」でやりたい企画を松本にプレゼンする形で進行。伊集院から「一番自分が面白いと思った作品は何ですか」と質問されると、松本は数あるネタの中から「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で放送された「パンチラゴルフ」というネタを上げた。松本がミニスカートを履いてゴルフをし、他のメンバーに「俺のパンツ見てたやろ！」とキレ続けるという内容で、松本は「絶対に見てほしい。自分で言うのもあれだけど、あれはすごいと思うよ」と自画自賛していた。

一方の伊集院は、「大病の男」という今田耕司が病室で寝ているコントが好きだと告白。しかし、そのコントに松本は出演しておらず、「あれっ、俺出てないぞ」とツッコみ、笑いを誘っていた。