◆プロレスリング・ノア「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」（２日、両国国技館）観衆４５３９

プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧ ＭＡＹＨＥＭ ＲＹＯＧＯＫＵ ２０２６」を開催した。

ファン投票を参考に試合順がメインイベントとなったＧＨＣヘビー級選手権で王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａがかつてノアで修業し元ＷＷＥで「Ｗｈｉｔｅ Ｒａｖｅｎ Ｓｑｗａｄ」（Ｗ・Ｒ・Ｓ）のシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦を行った。

互いが持てる技をすべて真っ向からぶつけ合う激闘は、３０分を超えＩｎａｍｕｒａが無双からＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで圧殺しようとするも、ヘイストがかわし、逆にショートレンジからのラリアットで追い込み最後は４の字ジャックナイフ固めで丸め込み王座を初奪取した。

２０２４年２月に獲得したイホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．以来、２年３か月ぶりの外国人王者となったヘイスト。２０１１年に母国オーストラリアからノアに留学生として修業しＧＨＣタッグ王座を奪取。１６年にはＷＷＥと契約し再び今年４月からノアに参戦した。プロレス人生の原点とも言える方舟のリングで頂点に立ち「今、私がトップになりました。ありがとう日本。夢がかないました」と感動に浸った。

英語のスピーチを「Ｗ・Ｒ・Ｓ」のリーダー、ＫＥＮＴＡが通訳した。ヘイストは「もうひとつ夢があります」と切り出すと初防衛戦の相手にＫＥＮＴＡを指名した。ＫＥＮＴＡも受諾し両者によるタイトル戦が確実になった。