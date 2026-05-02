1児の母・内山理名「簡単に焼けてめちゃ美味しい」朝食に作ったオランダパンケーキ披露「本格的でおしゃれ」「盛り付けもお皿もレベルが違う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の内山理名が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。オランダのパンケーキ粉で調理した朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「本格的でおしゃれ」朝食に作った2種類のオランダパンケーキ
内山は「Dutch pancakes slow morning」と記し、朝食を公開。「友人からオランダ土産のオランダパンケーキ粉でピザ風と林檎とシナモンでしょっぱい＆甘いの」とつづり、トマトソースやチーズを乗せたピザ風と、ホイップクリームに林檎とシナモンを合わせたスイーツ系の2種類を披露した。「簡単に焼けてめちゃ美味しい」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「高級フレンチの料理みたい」「盛り付けもお皿もレベルが違う」「すべてのクオリティが高すぎる」「本格的でおしゃれ」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「本格的でおしゃれ」朝食に作った2種類のオランダパンケーキ
◆内山理名、簡単に焼けて美味しいパンケーキ朝食披露
内山は「Dutch pancakes slow morning」と記し、朝食を公開。「友人からオランダ土産のオランダパンケーキ粉でピザ風と林檎とシナモンでしょっぱい＆甘いの」とつづり、トマトソースやチーズを乗せたピザ風と、ホイップクリームに林檎とシナモンを合わせたスイーツ系の2種類を披露した。「簡単に焼けてめちゃ美味しい」と紹介している。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「高級フレンチの料理みたい」「盛り付けもお皿もレベルが違う」「すべてのクオリティが高すぎる」「本格的でおしゃれ」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】