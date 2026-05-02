ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【Ｊリーグ】清水エスパルス アウェーのゲームで… 【Ｊリーグ】清水エスパルス アウェーのゲームで京都サンガF.C.に先制されるも粘りで逆転 貴重な勝利（静岡） 【Ｊリーグ】清水エスパルス アウェーのゲームで京都サンガF.C.に先制されるも粘りで逆転 貴重な勝利（静岡） 2026年5月2日 16時19分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第14節京都サンガF.C.1ー2清水エスパルス（サンガスタジアム by KYOCERA） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【新年度スタート】各地で入社式…業種ならでは!?アクティビティーやサプライズ歓迎…Z世代新入社員考察も(静岡) 【初公開】静岡市スタジアムの結論は“新設” 用地購入合意で大前進 周辺は｢超スマートガーデンシティ｣へ …2030年代半ば開業可能性示す 【Jリーグ】開幕まで11日！鹿児島での｢磐田｣×｢清水｣のトレーニングマッチ“静岡ダービー”結果は？ 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 思いやり, 在宅医療, 世田谷区, 商店街, 訪問介護, 床暖房, 大学, 工場, デイサービス