ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２日、都内で初の写真集「ＬＩＶＩＮＧ ＦＯＲ」（発売中、幻冬舎）の刊行記念イベントを開催。ＥＸＩＬＥ・ＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩと共演したＥＸＩＬＥの東京ドーム公演を回顧した。

堀は４月２１、２２日に行われたＥＸＩＬＥの約３年４か月ぶり東京ドーム公演にＳＴＡＲＴＩＮＧ ＭＥＭＢＥＲとして出演。同公演には、スペシャルメンバーとしてオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩも登場した。共演について「自分がＥＸＩＬＥのステージに初めて立たせていただいたのが小学校４年生。その頃を考えると自分がアーティストになって一緒に踊る日が来るという感慨深さがありました」と振り返った。

また、夢をつなぐ素晴らしさも再確認したといい「僕はそういうところに胸を打たれて、ＬＤＨを目指したところがあるので再認識した。自分も後世に伝えれるような人間になりたいなと思いました」と誓った。

２３日からは、グループの全国ツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」（７都市１２公演）もスタート。５か月にわたる長期間のライブになるが、「今までのライブに比べて、めちゃくちゃ時間を費やして意見をぶつけ合いながら作っている。今までより、皆さんの心にも響かせるライブにできたらいいなと思っている。今回はパフォーマンスにすごく特化したライブにできたらいいなと思っているので、楽しんでもらえたらうれしい」と意気込んだ。

この日は、念願の写真集発売を記念したイベント。「うれしさもあり、写真集のことを考えている時間がすごく好きだったので、親心のようなさみしさもある。たくさんの方にこの本を見てほしい」とファンへ呼びかけた。