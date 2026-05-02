“愛人”桜井日奈子が思わず目全開き！“正妻”映美くららの痛烈マウント炸裂＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月1日（金）に放送された第2話では、高坂美月（桜井日奈子）が、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）の正妻である明菜（映美くらら）から“痛烈な一言”をかけられる展開が描かれた。

【映像】正妻からの一言に不倫ヒロインが困惑！

◆「ご苦労様」

“余命３ヶ月”の夫・葵（白洲迅）がいるにもかかわらず、相変わらず隠れて不倫を続けていた美月。

そんななか、不倫相手のケンジにホテルの一室に呼びだされた美月は、「もうすぐここに俺の大事な客が来る」「また俺の客の接待してほしい。昔みたいに。言われたら寝るだけでいいから」と頼まれた。

正気とは思えない酷すぎる要求を美月は激しく拒絶するが、ケンジから「俺はお前と一緒になることしか考えてない。そのためだったら何だってする」と押し切られ、腹をくくることに。

そして時間が経ち、美月が“接待相手”とホテルのロビーを歩いていると、反対側からケンジと彼の妻である明菜が腕を組んで歩いてきた。

明菜が「あら社長、いつも主人がお世話になっております」と挨拶すると、この接待相手は気まずそうに美月に「タクシー代」とお金を渡し、足早に立ち去っていく。

その様子を見た明菜は、残された美月に一言、「ご苦労様」と言い放った。

すべてを見透かしているような“正妻”からのこの一言に、“愛人”美月は目を見開いて驚き、タクシー代として渡されたお金を握りつぶして負の感情をあらわにしていた。