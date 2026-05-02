小松準弥、6月末で所属事務所を退所へ「すべての皆様に、深く御礼」 『仮面ライダーリバイス』でヒロミさん役
俳優の小松準弥（32）が1日、自身のXを更新。6月末で所属事務所退所することを報告した。
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小松はXに文面を掲載。そこでは「日頃より温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、私 小松準弥は、2026年6月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所することとなりました」と伝えた。「これまで応援してくださった皆様、そして支えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいてきた言葉や想いの一つ一つが、活動を続けていく上での大きな支えとなっていました」と述懐。続けて「また、サンミュージックブレーンの温かく、アットホームな環境の中で過ごした時間は、かけがえのないものであり、多くの学びと経験を得ることができました。お世話になりましたすべての皆様に、深く御礼申し上げます」と感謝の思いをつづった。
また「退所に伴い、ファンクラブ『小松のじゅん家』は2026年6月末をもって閉鎖させていただきます。これまでご入会いただき、応援し続けてくださった“大松さん”の皆様、本当にありがとうございました。皆様と過ごした時間は、私にとって大切な宝物です」とする。「今後はひとまずフリーとして活動してまいります。新たな環境となりますが、一つ一つの仕事と真摯に向き合いながら、これまで以上に成長できるよう努めてまいります。そして、皆様とまた新たな景色を共有できるよう、より一層精進してまいります」と決意を新たにすると「これからも変わらぬご支援を賜れましたら幸いです。引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいた。
小松は、『仮面ライダーリバイス』（2021）の“ヒロミさん”こと門田ヒロミ／仮面ライダーデモンズ役で人気を集めた。
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小松はXに文面を掲載。そこでは「日頃より温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。この度、私 小松準弥は、2026年6月30日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所することとなりました」と伝えた。「これまで応援してくださった皆様、そして支えてくださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいてきた言葉や想いの一つ一つが、活動を続けていく上での大きな支えとなっていました」と述懐。続けて「また、サンミュージックブレーンの温かく、アットホームな環境の中で過ごした時間は、かけがえのないものであり、多くの学びと経験を得ることができました。お世話になりましたすべての皆様に、深く御礼申し上げます」と感謝の思いをつづった。
小松は、『仮面ライダーリバイス』（2021）の“ヒロミさん”こと門田ヒロミ／仮面ライダーデモンズ役で人気を集めた。