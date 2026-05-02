『名探偵プリキュア！』第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ！」、ポチタンが行方不明になった
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ！」が、あす5月3日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ポチタンがひとりで外に行ってしまった！ 第14話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第14話「ポチタン、はじめてのおでかけ！」あらすじ
登校中のあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、生徒会長の金田れいに「学校に持ってきていいカバンは学校指定のものだけ」と、ポーチ姿のポチタンの持ち込みを注意される。れいは、まことみらい学園の理事長の孫娘で、校則や決まりごとに厳しいことで評判だった。
翌日、ポチタンがジェット先輩とキュアット探偵事務所で留守番をしていると、ロンドンのキュアット探偵事務所からキュアアルカナ・シャドウ（声：東山奈央）に関する手紙が届いた。ポチタンはあんなたちに手紙を渡そうと、ジェット先輩が目を離した間にひとりで飛び出していってしまう。
学園を目指すポチタンだったが、大きな犬におどろいて道に迷い、街の図書館にたどり着く。館内では、れいが子どもたちに絵本の読み聞かせをしていた。れいの声に聞き入るポチタンだったが、読み聞かせが終わると、れいの前で拍手しているのを見られ、思わずしゃべってしまう。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】ポチタンがひとりで外に行ってしまった！ 第14話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
登校中のあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、生徒会長の金田れいに「学校に持ってきていいカバンは学校指定のものだけ」と、ポーチ姿のポチタンの持ち込みを注意される。れいは、まことみらい学園の理事長の孫娘で、校則や決まりごとに厳しいことで評判だった。
翌日、ポチタンがジェット先輩とキュアット探偵事務所で留守番をしていると、ロンドンのキュアット探偵事務所からキュアアルカナ・シャドウ（声：東山奈央）に関する手紙が届いた。ポチタンはあんなたちに手紙を渡そうと、ジェット先輩が目を離した間にひとりで飛び出していってしまう。
学園を目指すポチタンだったが、大きな犬におどろいて道に迷い、街の図書館にたどり着く。館内では、れいが子どもたちに絵本の読み聞かせをしていた。れいの声に聞き入るポチタンだったが、読み聞かせが終わると、れいの前で拍手しているのを見られ、思わずしゃべってしまう。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。