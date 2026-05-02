鈴木マサカズの名作『マトリズム』、大幅加筆＆新規カバーの完全版で登場
鈴木マサカズの名作『マトリズム』が大幅加筆＆新規カバーにて完全版として登場。人々の生活に静かに忍び寄る薬物の恐怖を描いた衝撃のドキュメントコミック『マトリズム完全版』全10巻(電子のみ)が、2026年5月9日(土)より新潮社より一斉配信される。
本作は、二人の麻薬取締官の視点を通して、一般市民のすぐそばまで忍び寄る薬物の恐ろしさを描いた衝撃作。
現在は『「子供を殺してください」と言う親たち』(原作：押川剛)などを手掛け、リアルなドキュメント漫画の名作を次々と生み出している鈴木マサカズ。その原点とも言える作品『マトリズム』が、大幅な加筆の上、カバーも刷新。装いも新たに「完全版・決定版」として登場する。
1巻より抜粋
1巻より抜粋
さらに最終10巻には、10年ぶりの新作読切「飲食配達員 車谷輝男(37)の場合」も収録。現代日本の闇を鋭く描破した、必読の一作となっている。
新作読切より抜粋
■『マトリズム完全版 全10巻』
著者名：鈴木マサカズ
発売日：2026年5月9日(土)一斉配信
造本：電子限定
定価：1〜9巻／720円(税別)、10巻：740円(税別)
本作は、二人の麻薬取締官の視点を通して、一般市民のすぐそばまで忍び寄る薬物の恐ろしさを描いた衝撃作。
現在は『「子供を殺してください」と言う親たち』(原作：押川剛)などを手掛け、リアルなドキュメント漫画の名作を次々と生み出している鈴木マサカズ。その原点とも言える作品『マトリズム』が、大幅な加筆の上、カバーも刷新。装いも新たに「完全版・決定版」として登場する。
1巻より抜粋
1巻より抜粋
さらに最終10巻には、10年ぶりの新作読切「飲食配達員 車谷輝男(37)の場合」も収録。現代日本の闇を鋭く描破した、必読の一作となっている。
新作読切より抜粋
■『マトリズム完全版 全10巻』
著者名：鈴木マサカズ
発売日：2026年5月9日(土)一斉配信
造本：電子限定
定価：1〜9巻／720円(税別)、10巻：740円(税別)