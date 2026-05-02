行動力のある人がうらやましい。やりたいことがあっても時間がないし、そもそも新しいことに挑戦する気持ちがなかなか起きない。スマホばかり見ていて、ただ時間ばかりがすぎていく――そんな人におすすめなのが、書籍『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』（キム・ソクチェ著／岡崎暢子訳）だ。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

動けないまま、ただ時間だけが過ぎていく

30歳でニートになった。

あと少しで失業手当が切れる。毎日のように派遣の求人サイトを開いては、条件を見てそっと閉じる日々が続いていた。

その条件は、週5フルタイムで通勤あり。給料も、前よりもさらに下がる。コロナ以降、通勤の概念は柔軟になっているはずなのに、なぜリモートじゃないのかと、応募する前から不満が出てくる。

こんな気持ちで応募しても、どうせうまくいかない。その確信に近い感覚が、応募ボタンの上で指を止めていた。

行動できない人の特徴ワースト1：自分を責めすぎる

神経内科専門医として脳科学分野の第一線で活躍するキム・ソクチェ氏は、著書『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』でこう述べている。

「自己非難は心理的な習慣であり、自分を律しようとする行動でもあるのです。しかし心理学的に見ると、自己非難は失敗を避けるどころか、むしろ固定化してしまう働きがある行為です。」――本書より

自己非難は、反省のつもりでやってしまうことが多い。でも、それを繰り返すほど、自分への信頼は薄れていく。

そして、「またどうせうまくいかない」という気持ちが強くなり、もう一度やってみようとする前にブレーキがかかる。気づけば、「やらない」が当たり前になってしまうのだ。

「失敗するかも」でも「えいや！」でやってみる

結局、応募ボタンを押せないまま、最後の認定日を迎えた。ハローワークからの帰り道、友人から突然、「ライターの仕事を頼めないか」という連絡が来た。

良いタイミングで驚いたが、「失敗するかもしれない」という不安が頭をよぎった。

それまで毎日趣味でブログを書き続けていたが、ライターの経験は一度もなかったからだ。

だけど、「ブログは毎日書いてきたから何かは書けるかも」という気持ちが背中を押した。そうして始めたライターの仕事は、今も続いている。

「自分はダメだ」ではなく、「この方法は合っていなかった」と捉え直す

これまで就職してうまくいかなかった経験は、一度ではない。

公務員を辞め、海外にチャレンジしたが体調を崩した。

帰国後、せっかく就職できた会社も2年で退職した。仕事を辞めるたびに自分を責めた。

それまで、何事もうまくいかないのは自分のせいだと思っていた。でも、会社という働き方が合っていなかっただけなのかもしれない。

『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』では、このような自己非難が行動を止めてしまう仕組みと、そこから抜け出すための考え方が示されている。

「自分はダメだ」と思う代わりに、「この方法は合っていなかった」と捉え直す。

その前提が変わるだけで、次に取れる行動は変わってくる。

（本稿は『私たちはなぜ「やるべきこと」をやれないのか、「やめたいこと」をやめられないのか』に関する特別投稿です）