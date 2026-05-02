「iPhone17proのズーム機能はこのために開発されたんです！！！！」



【動画】にゃんこの瞳が宝石みたい…驚きのズーム映像

そんなユーモアあふれるコメントとともにXに投稿された動画が大反響を呼んでいます。



動画の冒頭、画面いっぱいに映るのは、キジ白猫の「杏忍（あんにん）」くん（2歳・男の子）。洗濯機の上にちょこんと座っています。



ふと、カメラを向けられていることに気づくとーー



杏忍くんは、じっとこちらを見つめます。



次の瞬間、ゆっくりと瞬き（猫の親愛のサイン）ーー



濡れたようなピンク色の鼻、神秘的な琥珀色の瞳の奥、そして1本1本のやわらかな毛並みまでが、まるで目の前にいるかのようにくっきり。思わず画面越しに手を伸ばしたくなるほどの臨場感です。



杏忍くんの美しさが際立つズーム動画に4.2万件超の“いいね”が殺到。「美ねこちゃんキターーー！！」「最高すぎる使い道」「こんなにきれいに撮れるんですね」など、感動する声が相次いでいます。撮影したXユーザー・杏忍さん（@annnin_1010）にお話を伺いました。



“瞳の奥まで映る”ズームに衝撃、撮影中の様子は

ーー撮影時の状況を教えてください。



「自宅のリラックスできる場所で撮影しました。距離は1メートルほどです。外出の準備をしていたとき、ふと視線を感じて振り返ると、杏忍がじっとこちらを見つめていました。その視線があまりに可愛らしく、愛おしくて撮影しました。



物理的な距離は近かったのですが、あえてiPhone 17 Proのズーム機能を最大限に活用しました。クローズアップすることで、肉眼では捉えきれない瞳の奥行きや、表情の繊細さを切り取りたいと考えました」



ーーこの光景を見た感想は？



「最新機種の性能を試すつもりでズームしたのですが、ファインダーに映った杏忍の瞳の美しさに、吸い込まれそうな衝撃を受けました。改めて、彼の持つ独特の空気感や美しさを再発見した気持ちです」



ーー撮影中、杏忍くんはどのような様子でしたか。



「杏忍は微動だにせず、ただじっと私を見守ってくれていました。動画の最後に見せてくれたゆっくりとしたまばたきは、『キャットキス』とも呼ばれる愛情表現です。近距離でカメラを向けてもこれほどリラックスして応えてくれたのは、日頃の信頼関係があってこそだと感じ、胸が熱くなりました」



リプライには、杏忍くんの魅力を存分に味わえる映像に、驚きや悶絶する声が寄せられています。



「目力強い」

「完璧なズーム！」

「最高すぎる使い道」

「全世界の、猫好きのため！」

「美ねこちゃんキターーー！！」

「iPhone17proのズーム機能すごすぎる」

「わあ〜！ こんなにきれいに撮れるんですね」

「撮られていることに気づいてカメラ目線くれるのプロすぎるかわいい」

「鼻の先からのピンクのグラデーションがあまりにも美しい！！ ああ猫様」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）