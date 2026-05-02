お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが、第２子誕生を１日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜・深夜１時）で電撃報告した。

最近の健康事情について話している中、せいやが唐突に「娘も生まれましたからね」と話すと、相方の粗品は、「んーーー」と数秒間を空けて「えぇぇぇぇ？なんて？？」とびっくり。

その反応にせいやは「わはははは」と声を上げて笑い、「子供生まれまして。２人目なので、大々的に生まれましたー！って言うのも恥ずかしいので」と続けた。粗品は「娘って言っていいんや」とつっこみ、せいやは「娘って言ったなぁ、俺。言わんとこうと思ってたのに」と笑った。

「ほんまに今日ですね。ルミネ前。電話でね、大阪に（妻が）里帰りしていたので」と明かし、「緊張したな。電話で生まれる瞬間を聞いていたんだけど。ほんまに病院のトクットクッっていう心拍音が聞こえて。生まれる寸前の現場の緊迫した状態だけ聞こえるからさ。祈ったな」と、電話で“立ち会い出産”した様子を振り返った。

「Ｍ―１で『霜降り明星、霜降り明星』って（幕が）めくれる時ぐらい、『いけーーー！』みたいな。緊張したな」と例え、車で移動中に電話をもらったと明かした。

せいやは、２０２３年９月にラジオで２０代一般女性との結婚と妻の妊娠を報告。１２月に第１子男児の誕生を発表した。