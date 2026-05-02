『岸辺露伴は動かない』シリーズから、待望のスピンオフドラマ『泉京香は黙らない』が誕生した。主人公を務めるのは、露伴（高橋一生）の担当編集・泉京香（飯豊まりえ）。新人漫画家・西恩ミカ（堀田真由）と、その双子の兄・奏士（寛一郎）。決して覗いてはいけない怪異を前に、京香特有の「圧倒的な陽のパワー」は一体どう立ち向かうのか。制作陣たちからも「泉京香そのもの」と評される飯豊まりえに、スピンオフで主演を務めることへの思い、シリーズへの思い入れなどをじっくりと聞いた。

参考：飯豊まりえ、泉京香役が他仕事にも多大な影響？ 3年目の『岸辺露伴は動かない』を終えて

●積み重ねてきた時間の長さが成立させた「泉京香」

ーー『岸辺露伴』シリーズの最新作であり、主演として臨んだ『泉京香は黙らない』の率直な手応えからまずはお聞かせいただけますか。

飯豊まりえ（以下、飯豊）：また新たな、“スピンオフのスピンオフ”として、とても素晴らしくて面白い作品になっているという確信があります！

ーー飯豊さんはこれまで多くの作品に出演し、主演作や代表作もたくさんありますが、やはりこの「泉京香」という役柄、『岸辺露伴』シリーズはご自身にとって少し違う位置づけの作品になっていますか？

飯豊：そうですね。『岸辺露伴』シリーズは特別ですし、私だけではなく、スタッフ・キャストの皆さんもそう思っているのではないかというくらい、一定以上の熱量を持ち続けて作品と向き合っています。そういった現場はなかなかないので。みんなが「本当にいいものを作ろう」とリスペクトを持って、適材適所でそれぞれの役割と向き合っています。そんな作品がこんなに長く愛されて、また違った形で新作を送り届けることができることを本当に嬉しいですし、大切にしたいです。

ーー監督・脚本を務めた関（友太郎）さん、平瀬（謙太朗）さんに取材をした際、「今回の作品はかなり怖い方向に振っているけれど、それが成立しているのは京香がいるからだ」とおっしゃっていました。

飯豊：嬉しいです。京香は制作陣の皆さん、そして視聴者の皆さんに育てていただいて、みんなで作ったキャラクターだと思います。荒木先生をはじめ、これまでのシリーズを手がけていただいた監督の（渡辺）一貴さん、脚本の小林靖子さんが作ってくださった下地があったからこそ、今回のお話が生まれたと思います。そこに5月の関さんと平瀬さんがまた面白い物語を作り上げてくださいました。視聴者の皆さんがどんな反応をしてくださるのか、非常に楽しみです。

ーー関さんと平瀬さんは飯豊さんのことを「リアル京香」とも評していたのですが、ご自身でもそう感じるところはありますか？

飯豊：似ているところはあるかもしれないですね。以前、先輩の俳優さんに「（芝居は）あくまでも自分の根底にあるものが出てくるんだよ」と教えていただいたときに、「ああ、そうか」と腑に落ちたんです。確かに台本には役の言葉が書いてありますが、語尾や声など、どうしても自分の癖みたいなものは出てくるじゃないですか。自分の体という楽器から出る音だと思うので、どんなに別人になろうと思っても、普段の生活や自分の人生で得たものが少し滲み出てしまう。長く京香を演じさせていただいているからこそ、意識的にも無意識的にもシンクロしているような感覚はあるかもしれません。これは他の作品ではなかなかないことで、積み重ねてきた時間の長さが京香を成立させるうえでとても大きいように思います。

ーーそんな中、今回はシリーズでもっとも怖く、ホラー作品と言っても過言ではない物語だと感じました。

飯豊：台本を読んだとき、私も本当に怖かったです（笑）。これまでのシリーズでは、京香はどちらかというと明るい「陽」の場面で出てくることが多かったんです。でも今回はかなりホラー要素が強いので、ずっと緊張感や不安が漂う場面に京香が登場すること自体が新鮮でした。もちろん明るい京香らしさが見られるカットも撮っているので、これまでの良さと新しい要素が上手く融合されているんじゃないかなと思います。

ーー下手をしたらトラウマになるぐらいの怖さがあると思いつつ、そんな中で泉京香という人がいてくれると、観るほうも「大丈夫だ」という安心感がありますよね。

飯豊：そうですね。そして、本作では怖さだけではなく、儚さや兄妹愛なども描かれています。また、編集者としての京香の優しさや、仕事に対する向き合い方なども見られます。恐怖だけでなく、そういった日常的な部分も描かれているんです。これが映像になったらどんなふうになるんだろうと撮影中もワクワクしていました。

●『岸辺露伴』シリーズならではの魅力と『泉京香』の新しさ

ーー堀田真由さんの芝居がとにかくすごいと皆さんがおっしゃっています。

飯豊：そうなんです！ 今まで観たことのない堀田さんでした。今回は“声”がひとつのテーマになっているのですが、本当にすごいお芝居をされています。寛一郎さんも、あんなに表情のない姿はこの作品でしか観ることができないのではないかと思います。橋本（淳）さんも全く観たことがないビジュアルだったりして（笑）。やはり『岸辺露伴』シリーズならではのものが、今回も新しく生まれた感じがします。あと、露伴先生と京香の掛け合いも、いつもと変わらない安心感がありますし、また少しクスッと笑える部分もあります。露伴先生の鋭い洞察力には、やっぱりすごいなと思わされる部分があって。とにかく面白いんです。上手く言葉にできなくて申し訳ないのですが、とにかく観ていただけたらわかります！

ーー堀田さんが演じたミカのとある行動は、別の人になりきる役者という仕事にもどこか通じるものがあると感じました。

飯豊：確かにそうですね。役作りのために模倣したり、いろいろな資料を集めたりして、「こういう部分は好きだな」「こういうところもいいな」と要素を引っ張ってくることはあります。でも、結局全部集めても、最終的に演じるのは「自分」なんですよね。そういうところは少し考えさせられます。

ーーゴールデンウィークの放送となりますが、視聴者にはどのような環境で観てほしいですか？

飯豊：監督のお二人もおっしゃっていましたが、ぜひ部屋を真っ暗にして観てほしいです！ 明るい部屋で観るよりも、より世界観に没入できると思います。ちなみに私は昨日、お風呂で観たのですが……。

ーーお風呂で観られたんですね（笑）。

飯豊：はい。でも、お風呂で観るのはお勧めしません。約1時間あるので、集中しすぎてのぼせちゃいますから（笑）。

ーー監督や脚本の担当が変わっても、チームとしての結束力やブレない軸を感じます。

飯豊：そうですね。今まで観てくださっていた方は、「小林靖子さんじゃない」「渡辺一貴さんじゃない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、今までの魅力を融合したまた新しい形の作品になっています。チーム全員の熱量が詰まった作品に仕上がっていますので、ぜひお楽しみいただけたらと思います。

（文＝石井達也）