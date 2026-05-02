専門家が断言「圧迫面接は無意味」…それでも効果を信じる面接官がいなくならないワケ

圧迫面接とは、意図的に求職者にストレスや不快感を与える手法で、発言の理不尽な否定や威圧的な態度、あるいはパーソナリティへの攻撃などがこれに該当する。

1990年代後半からの就職氷河期、ストレス耐性の低い人材を効率的にふるい落とそうとする企業の歪んだ論理によって、この手法は正当化されてきた。

ただ、現在では、SNSの浸透によるブランド毀損リスクや深刻な労働人口の減少、さらにはコンプライアンス意識の向上といった理由により、圧迫面接は明確に減少傾向にある。

前編記事〈「圧迫面接に耐えられない者は無能」…いまだに悪習を続ける企業＆面接官の「ざんねんな言い分」〉で、詳しく解説している。

しかし、圧迫面接のリスクが顕在化した今なお、この手法を「効果的だ」と盲信する面接官は一定数存在する。では、なぜ彼らは圧迫面接を続けてしまうのか。

30年以上人事の現場を見てきた組織人事コンサルタントの曽和利光氏が解説する。

圧迫面接に効果はない

これだけのリスクがあるにもかかわらず、なぜいまだに圧迫面接を「効果的な手法」だと素朴に思い込んでいる面接官がいるのでしょうか。それは、彼らが「ストレス環境下での反応を見れば、その人の本質がわかる」という大きな誤解をしているからです。

この誤解は、心理学における「ヤーキーズ・ドットソンの法則」で否定されています。

この法則は、ストレス（覚醒レベル）とパフォーマンスの関係を示したものです。人は適度なプレッシャーや緊張感がある時、最も高いパフォーマンス（集中力や論理的思考力）を発揮します。

しかし、恐怖や威圧による過度なストレスを与えられると、脳の過剰反応によってパフォーマンスは急激に低下し、フリーズ（思考停止）やパニックを引き起こします。

つまり、圧迫面接という「極度のストレス環境」で面接官が見ているのは、候補者の「本質的な能力」でも「日常の業務対応力」でもなく、「異常な攻撃を受けた際の、人間の防衛本能による異常な反応」に過ぎないのです。

さらに、心理学の「根本的な帰属の誤り（Fundamental Attribution Error）」も起きています。面接官は、候補者が圧迫されて言葉に詰まったのを見て、「この人はメンタルが弱い（個人の内的要因）」と評価します。

「自分が理不尽な圧迫をしているからだ（状況の外的要因）」とは考えません。これでは、正しい人物評価など到底不可能です。

効果のある「タフな質問」との違い

ここで、企業の皆様、そして求職者の皆様に明確にしておきたい区別があります。それは「業務に直結するタフな質問」と、「単なる人格攻撃（圧迫面接）」は全く別物であるということです。

実際のビジネスの現場では、困難な課題やクレーム対応など、ストレスフルな状況は確実に存在します。その対応力（レジリエンスや問題解決能力）を見極めること自体は、人事として正当な目的です。

【好ましくない例：圧迫面接】

「なぜ前職をたった3年で辞めたの？結局、うちに来ても辛かったらすぐ逃げるんでしょ？あなたの根性が足りないんじゃないの？」

（※これは単なる決めつけと人格否定であり、過去の行動事実を確認していません）

【良い例：タフな状況を確認する行動面接手法】

「前職で、最も困難だった顧客とのトラブルの経験を教えてください。その時、あなた自身は具体的にどのような行動をとり、どう解決に導きましたか？」

（※ストレス状況下での『過去の実際の行動』を冷静に深掘りしており、人格攻撃は一切ありません）

優秀な面接官は、穏やかなトーンと共感的な姿勢を崩さずに、候補者の思考の深さや困難への対処行動を鋭く深掘りします。威圧的な態度をとる面接官は、単純に「面接のスキルが低い」ことの裏返しなのです。

ただ、この前者の「なぜ、なぜ」という質問を攻撃と受け取って、「圧迫面接だ」と判断してしまう人もいるのではないでしょうか。

圧迫面接で失う「最大の財産」

圧迫面接を放置している企業は、長期的には組織の活力を根こそぎ奪われます。なぜなら、面接は「企業文化のショーウィンドウ」だからです。

ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した「心理的安全性（Psychological Safety）」という概念があります。「チーム内でミスを報告したり、反対意見を言ったりしても、対人関係が脅かされないという安心感」のことです。生産性の高い組織には不可欠な要素とされています。

面接という最初の接点で「上の者が下の者を威圧してコントロールする」という姿を見せてしまえば、心理的安全性に敏感な優秀な人材（自律的に考え、イノベーションを起こせる人材）は、即座にその企業を見限ります。

結果として残るのは、理不尽な命令に盲従するだけの「指示待ち人材」か、他に選択肢を持たない人材ばかりになり、組織はゆっくりと衰退していきます。

もし圧迫面接に遭遇したら…

もし、あなたが不運にも圧迫面接に遭遇してしまったら、どうすればよいでしょうか。

まず、心理学の「統制の所在（Locus of Control）」の考え方を取り入れてください。面接官の理不尽な態度は「面接官自身のスキル不足や企業文化の歪み（あなたがコントロールできないこと）」に原因があります。「私の能力が低いから怒られているんだ」と自分を責める必要は一切ありません。

その上で、冷静に状況を俯瞰してください。「なるほど、この企業はまだ昭和のマネジメントを引きずっているのだな」と心の中でラベリングするだけで、心理的なダメージは軽減されます。

しかし、あまりに度を越した人格否定やハラスメントを受けた場合は、我慢する必要はありません。

毅然とした態度で「その質問は私の人格を否定するものであり、面接の場として不適切だと感じます。本日の面接は辞退させていただきます」と伝え、退席しても法的に何ら問題はありません。あなたの心と尊厳を守ることが最優先です。

もしそのような面接を経て内定が出たとしても、入社は慎重に検討すべきでしょう。前述の通り、面接のスタイルは入社後の日常のマネジメントスタイルと酷似する可能性が極めて高いからです。

「見極める」から「選び合う」へ

これからの時代の面接において、私が理想と考えるのは「お見合い」であり「すり合わせ」の場への進化です。

企業は「評価してやる」という上から目線を捨て、候補者に対する「候補者体験（Candidate Experience）」をいかに向上させるか、という視点を持つべきです。面接を通じて自社のファンになってもらう。仮に今回はご縁がなかったとしても、「良い企業だった、いつかまた一緒に仕事がしたい」と思ってもらえるような誠実なコミュニケーションが、長期的な採用ブランドを構築します。

圧迫面接は、もはや効果がないどころか、企業にとって百害あって一利なしの「負の遺産」です。

採用活動とは、企業の未来を創る仲間探しの旅です。そして求職者の皆様にとっては、自分の人生の貴重な時間を投資する場所を決める重要な決断の場です。だからこそ、そこにはフラットな関係性と、互いへの深い敬意、そして誠実な対話が不可欠なのです。

ファクトに基づいた科学的な採用手法と、人としての温かい共感が両立する採用の現場が、一つでも増えていくことを強く願っています。

----

【さらに読む】〈LINEヤフーは“社員の失望”とどう向き合うのか…フルリモートを約束→廃止の企業に求められる「優秀層の退職を防ぐ制度設計力」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】LINEヤフーは”社員の失望”とどう向き合うのか…フルリモートを約束→廃止の企業に求められる「優秀層の退職を防ぐ制度設計力」