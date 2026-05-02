元中日・豊田氏が忘れぬ、初の甲子園出場

元中日外野手の豊田誠佑氏（名古屋市中川区・居酒屋「おちょうしもん」経営）は、日大三3年の1974年春に選抜高等学校野球大会出場を経験した。前年秋の東京大会を制し、目標だった甲子園切符を手にしたが、そこに到達するまでには歓喜の涙があふれた“運命の一戦”があったという。2回戦で銚子商（千葉）に敗れたセンバツでも“メモリアル”のランニングホームランを放って気を吐いた。

高校1年秋は背番号6の遊撃手、高校2年夏は背番号7の左翼手としてレギュラーをつかんだ豊田氏は、2年秋からは背番号9の「3番・右翼」を任された。そして秋の東京大会を優勝。決勝では堀越を12-6で下して、入学時から目標にしていた甲子園出場を事実上決めたが、忘れられないのは、その前の準決勝・早実戦だと語る。

1-3の8回に2点を取って追いつき、9回に4-3でサヨナラ勝ちを収めた試合だ。当初から、この早実戦を“ヤマ場”とみて「ここを取ったら甲子園に行けるぞとなっていた」という。記憶をたどりながら豊田氏はその時を振り返った。「（3-3の）9回、1死ランナーなしで僕に回ってきたと思う。あの時、監督に呼ばれて『延長になったら勝てないからホームランを狙え』と言われたんですよ」。

強敵の早実相手に、日大三の平山投手が必死の投球を繰り広げていたが、延長になる前に勝負を決めたかった。本塁打とはならなかったが、豊田氏は左前打で出塁。そこから二盗、三盗を決めたという。「二盗したら次の打者が敬遠されて一、二塁。そのあとに三盗。相手キャッチャーは学校に行く時、電車でよく会うヤツだったんだけど、肩が弱いという情報が入っていて、どんどん走ろうとなっていたんです」。

そんな豊田氏のバットと足技でチャンスをつかんでのサヨナラ勝ちだった。「最後は初めて打席に立つ同級生がセンター前にカチンって打ってサヨナラ。あれは覚えているなぁ。終わってからロッカーで、みんな泣いたもんね。ワンワン泣いた」。まだ決勝が残っていたとはいえ、早実との大一番に勝ったことにナインは沸き立った。「次は勝って当たり前くらいの気持ちでいたんだと思う、それくらい早実に勝ったのがうれしかったんです」。

甲子園で放ったランニング本塁打は、大会唯一の“アーチ”に

初の甲子園出場となった選抜大会も思い出がいっぱいだ。豊田氏は「開会式は感動しましたね。試合よりもね。ああ、本当に来たんだなぁと思ってね。最高だったなぁ」と振り返り、こう続けた。「僕は（中日の）スカウトをやっている時、開会式を毎年見ていたけど、常に感動して涙を流していた。“親御さんたち、良かったね”って心の中で語りかけていた。選手にも“お父さん、お母さん、みんな喜んでいるぞ”ってね。そしたらもう、涙が出てくるんですよ」。

日大三は1回戦で向陽高（和歌山）に3-1で勝利。「秋に血行障害で投げられなかった（エース格の）今野が完投してね。予選で投げていないのを何で投げさせるんだって言われたりもしたけど、やっぱりいい投手でしたよ」。2回戦では土屋正勝投手（1974年中日ドラフト1位右腕）を擁する銚子商に2-7で敗れたが「親父もお袋も、2試合とも甲子園に見に来てくれましたしね」と懐かしそうに話す。

「1戦目はバス2台を借りて、近所の人たちもみんな乗せてね。2戦目は飛行機で来たのかな。お袋はビデオデッキも買ってくれた。50年以上前だもん、50万円くらいしたらしいけど、姉さんの旦那さんが試合を録画してくれたんです。兄弟で甲子園に出たのは僕だけだったし、喜んでくれたと思います」。そのビデオには豊田氏のメモリアル打も“記録”された。

2回戦の銚子商戦、豊田氏は1回に先制のランニングホームランを放った。この選抜大会全体で飛び出した本塁打はわずか1本。その唯一の“アーチ”だった。「あの試合は（7回の）2点目も僕の打点。一、二塁間を破ってね。それと3番サードで出たんじゃなかったかな。（本来の）サードのヤツが足が痛いとか言ったから……。ガンガン練習させられて守った記憶もある」。敗れたものの活躍シーンはてんこ盛りだったようだ。

この春のセンバツは、木製バットを使った最後の大会。夏から金属バットが導入されたことで、豊田氏のランニングホームランは、木製バット大会の甲子園ラストアーチにもなった。「まぁ、いろいろと運がいいんですよ」。中身の濃い2年秋と3年春だった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）