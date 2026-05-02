子どもが夢中になるYouTube等のショート動画について、かまいたち山内とチュートリアル福田が意気投合!? 思わず口を揃えた“本音”とは……。

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子どものスマホ＆タブレットの使用について、頭を悩ませている親は多いだろう。山内家では子どものタブレット使用は「平日は30分、土日は1時間」とルールを設けているそう。リビングには「ルールを守らなかった場合は破壊します」と書かれた張り紙まであるそうだが、子どもは誰も見てないと苦笑いする。

子どもがタブレットで見ているのは、YouTubeなどで次々と流れてくるショート動画だそう。山内は苦々しい顔で「クソみたいな動画ずっと見てる」とこぼした。

すると福田が「ホンマおもんないよな！」と即座に同調。2人はショート動画に対する鬱憤が相当溜まっていたようで、「ホンマ子どもが見てるやつおもんないねん」「マジでおもんない」と止まらなかった。

かまいたち濱家が「子どもはどんなの見てます？」と動画について尋ねると、福田は「なんか、男の人が一人で何役もわーってやって……」と具体的な内容を口にした。すると山内は「わかる」と大笑い。福田も「あれ全然おもんないよな！」と続け、再び2人で大盛り上がり。

そのショート動画を知らないという他の出演者には「見て、ホンマ」と言いつつ、福田は「なんでこれが子どもにウケてるのかほんまわからん」と首をかしげる。山内が内容を再現したところ、やはり同じ動画を指していたことが確実となり、あらためて「あれ一番面白くない」と言い切っていた。

とはいえ、そこまで覚えているということは相当見ているということでもある。そう指摘された山内はうなずきつつ「面白くなさすぎてめっちゃ見てしまう」と思わぬ本音も明かした。これにも福田は「“もっとおもんないやつないんか”って見てしまう」と共感し、スタジオには笑いが広がっていた。

なお、山内と福田がショート動画への苦言で意気投合した様子は、4月29日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で紹介された。

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