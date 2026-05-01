ふみのが、3rdシングル「よくあるはなし」を5月8日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

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本楽曲は、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）の主題歌として書き下ろした、ふみのにとって初のドラマ主題歌。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰かを守るための選択が別の誰かを傷つけてしまうかもしれないこと、人間の内面に潜む矛盾、善悪の境界の曖昧さなど、誰もが当事者となり得る普遍的な危うさを描いた一曲となっている。

サウンド面では、ふみのの楽曲として初めてストリングスカルテットを導入。ピアノを主軸としたスケール感のあるアレンジの中で、繊細さと力強さを併せ持つボーカルが際立ち、ドラマチックでエモーショナルな世界観を作り上げている。また、ジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに。

さらに、配信リリース当日となる5月8日には『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）への初出演も決定。翌日5月9日19時からはリリース記念としてYouTube生配信も行われる。リリース直後ならではの想いや制作秘話など、ふみの本人の言葉で語られる特別な時間となる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）