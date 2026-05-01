俳優の山時聡真（20）が1日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、今も続けているアルバイトを明かした。

5歳から芸能活動を始め、アニメ映画「君たちはどう生きるか」で主人公の声優に抜てきされて注目を浴びた。今年は映画「90メートル」で菅野美穂とダブル主演したほか、TBSドラマ「時すでにおスシ!?」に出演している。

アシスタント役のお笑いコンビ「アインシュタイン」河井ゆずるから「聞くところによるとアルバイトをしてる？」と質問され、「そうなんです。アルバイトしています」と返答。

驚く河井と滝沢カレンに、「正直2カ月に1回くらいしか行けてないんですけど」と撮影で多忙のためあまりアルバイトができなくなったと明かした。

「バイトをやったことがなかったので今だったら経験できるなと思って」昨年から始めたという。場所は飲食店で、「ホールもやってます」と話した。

すると45歳の河井が「去年の年末行きましたよ、タイミーで」と驚きの告白。「初心を忘れたらアカンと1日行ったんですけど。お店の店長さんは僕の1個2個下ぐらいの40代ぐらいの男性で、僕のこと全然知られへん人で“タイミーさん、あれしてくださいこれしてください”みたいな。ホールでいろいろやっていた」と振り返る。

忘年会シーズンのため45人の団体客が来店し「その人らにはワーッと（気付かれた）」という。団体が帰る時には記念撮影を頼まれて河井が真ん中に入ることになったが、「店長にカメラ渡したら、店長は“えっ、タイミーさんが真ん中？2時間でどんな接客したらタイミーさんがこんな真ん中に”」と店長に困惑されたことを明かしていた。