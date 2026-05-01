日向坂46藤嶌果歩「覚悟が決まりました！」初の“単独センター”を務めるシングル「Kind of love」への熱い思いを語る！「私なりの“メロい”を体現したい」
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。4月24日（金）の放送では、郄橋未来虹と藤嶌果歩の2人が担当！ ここでは、5月20日（水）に発売される17枚目のシングル「Kind of love」について、単独センターを務める藤嶌が意気込みを語った模様をお届けします。
◆藤嶌“初の単独センター”に意気込みを語る
郄橋：「7回目のひな誕祭」のなかで発表がありましたが……果歩さん、言ってやってください！
藤嶌：はい！ 5月20日（水）発売の17枚目のシングルについて、タイトル「Kind of love」とフォーメーションが発表され、私、藤嶌果歩が初めて単独センターを務めさせていただきます！
郄橋：本当におめでとう（拍手）！
藤嶌：ありがとうございます！ DAY2のダブルアンコールで初披露させていただきましたが、本当にドキドキで、横浜スタジアムで生発表するっていう、これまでにない形のフォーメーション発表の仕方だったので……。
郄橋：そうだったね。
藤嶌：だから、すごく緊張しましたし、せっかくのお祝いムードのライブで、いきなりそういう演出っていうのは「いいのだろうか？」って不安な気持ちもありました。でも、「あそこ（センター）に立って引っ張っていくんだぞ！」って気持ちで、初めて立つことができて……うん、覚悟が決まりました！
郄橋：お〜、頼もしい！
藤嶌：ああいう場所を用意していただいて、覚悟を決めることができたので、ありがたかったなって思いますし、本当にかっこいい情熱的な楽曲になっているので、ぜひ聴いてください！
郄橋：そう！ 私、意外だった。
藤嶌：そうなんですよ！ 私も意外でした。
郄橋：やっぱり、「お姉さんになった果歩は違うぞ！」っていう意味で与えられたのかな？
藤嶌：かわいいお姉さん担当で（笑）。あと、スタッフさんから「新しい魅力を引き出すチャンスだよ」って言っていただいて。それから、私も「この楽曲と一緒に成長していきたいな」っていう気持ちが出てきて。「難しいな」って思うこともあるんですけど、「いいチャンスだ！」と思って、この曲と一緒に、私も表現力の幅をいっぱい広げていきたいですし、以前の「ほっとひといき！」で“メロい”について話したじゃないですか？
郄橋：あ〜！ あったね。
藤嶌：そのときに「（ファンの）メロいの使い方が間違ってる！」って批判して終わってしまって、それ以降「メロいって何？」って聞かれることが多くなったんですよ（笑）。だから、この楽曲で私なりの“メロい”を体現したいなって思っています。
郄橋：おお〜！
藤嶌：「この楽曲を披露しているときのかほりん（藤嶌の愛称）はメロいね！」って。それが正解になるように、表現を頑張っていきたいなと思います！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20260424113000
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの藤嶌果歩
◆藤嶌“初の単独センター”に意気込みを語る
郄橋：「7回目のひな誕祭」のなかで発表がありましたが……果歩さん、言ってやってください！
藤嶌：はい！ 5月20日（水）発売の17枚目のシングルについて、タイトル「Kind of love」とフォーメーションが発表され、私、藤嶌果歩が初めて単独センターを務めさせていただきます！
郄橋：本当におめでとう（拍手）！
藤嶌：ありがとうございます！ DAY2のダブルアンコールで初披露させていただきましたが、本当にドキドキで、横浜スタジアムで生発表するっていう、これまでにない形のフォーメーション発表の仕方だったので……。
郄橋：そうだったね。
藤嶌：だから、すごく緊張しましたし、せっかくのお祝いムードのライブで、いきなりそういう演出っていうのは「いいのだろうか？」って不安な気持ちもありました。でも、「あそこ（センター）に立って引っ張っていくんだぞ！」って気持ちで、初めて立つことができて……うん、覚悟が決まりました！
郄橋：お〜、頼もしい！
藤嶌：ああいう場所を用意していただいて、覚悟を決めることができたので、ありがたかったなって思いますし、本当にかっこいい情熱的な楽曲になっているので、ぜひ聴いてください！
郄橋：そう！ 私、意外だった。
藤嶌：そうなんですよ！ 私も意外でした。
郄橋：やっぱり、「お姉さんになった果歩は違うぞ！」っていう意味で与えられたのかな？
藤嶌：かわいいお姉さん担当で（笑）。あと、スタッフさんから「新しい魅力を引き出すチャンスだよ」って言っていただいて。それから、私も「この楽曲と一緒に成長していきたいな」っていう気持ちが出てきて。「難しいな」って思うこともあるんですけど、「いいチャンスだ！」と思って、この曲と一緒に、私も表現力の幅をいっぱい広げていきたいですし、以前の「ほっとひといき！」で“メロい”について話したじゃないですか？
郄橋：あ〜！ あったね。
藤嶌：そのときに「（ファンの）メロいの使い方が間違ってる！」って批判して終わってしまって、それ以降「メロいって何？」って聞かれることが多くなったんですよ（笑）。だから、この楽曲で私なりの“メロい”を体現したいなって思っています。
郄橋：おお〜！
藤嶌：「この楽曲を披露しているときのかほりん（藤嶌の愛称）はメロいね！」って。それが正解になるように、表現を頑張っていきたいなと思います！
パーソナリティの郄橋未来虹と藤嶌果歩
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
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