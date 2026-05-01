ÅÔÆâ¤ÎÇ¯¶âÉ×ÉØ¡¢·î¤Î½ÐÈñ¤Ï22Ëü¤Î¤Ï¤º¤¬27Ëü¡¡¶¸¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤Î½¤ÀµµÞ¤²¡¡Ãù¶â¤ËÍê¤é¤º5Ëü±ß¤ò¤É¤¦Êä¤¦¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç·î22Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ï27Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÅÔÆâºß½»¤Îº´Æ£¤µ¤óÉ×ÉØ¡Ê²¾Ì¾¡¦68ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ²È·×¤Î¸·¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÈñ¤ä´§º§Áòº×¡¢²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÃùÃß¤òÀÚ¤êÊø¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢À¤ÂÓ¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ä¤ÎÇ¯¶â¤³¤ì¤À¤±¡©¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¶â¼õµë¸å¤Ë·î5Ëü±ßÉÔÂ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¡¢¤½¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿Ï·¸åÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö·î5Ëü±ß¡×¤Ê¤Î¤«
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ø²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê2023Ç¯¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼Â»Ù½Ð¡ÊÀÇ¶âÅù¤ò´Þ¤á¤¿Áí»Ù½Ð¡Ë¤Ï·î³ÛÌó28Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Â¼ýÆþ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÌó24Ëü5000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¡¹Ìó3Ëü8000±ß¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏµÞ¤Ê½ÐÈñ¤Ê¤É¤Ë¤âÈ÷¤¨¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö·î5Ëü±ßÉÔÂ¤¹¤ë¡×¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¡65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¤ë
ºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¼ýÆþ¤òÆÀÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¶ÁÝ¤ä·Úºî¶È¡¢»öÌ³Êä½õ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î5¡Á8Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ê¤é¡¢½µ3Æü¡¦1Æü4»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç·î4¡Á6Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃÏ°è¤ä½¢¶È¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¡¢Æ¯¤Êý¤äÄÂ¶â¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï»ÙµëÄä»ß¤Î´ð½à³Û¤¬65Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦¢½»µïÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë
»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤Î³èÍÑ¤¬ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ23¶è¤Ç·î10Ëü±ß¤ÎÄÂÂß¤¬¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï·î5Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¹³Û¤Î5Ëü±ß¤òÀ¸³èÈñ¤Ë²ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¸ÇÄêÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤ÏÁêÂ³»þ¤Ë¼«Âð¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢À¸³è´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¦£ÉÔÍ×»ñ»º¤ÎÇäµÑ¡¦³èÍÑ
¼Ö¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¼Ö¸¡ÈñÍÑ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÇ¯´Ö30¡Á50Ëü±ß¡¢·î´¹»»¤Ç2Ëü5000±ß¡Á4Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®¶âÂ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢¼ñÌ£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ê¡¢°Ý»ýÈñ¤Îºï¸º¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°ìÅÙ¼êÊü¤¹¤È¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¦¤À¸³èÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤È¥·¥Ë¥¢³ä°ú¤Î³èÍÑ
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò³Ê°ÂSIM¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ò²òÌó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç·î1¡Á2Ëü±ß¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´Û¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¥·¥Ë¥¢³ä°ú¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È·î2¡Á3Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀáÌó¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ºï¸º¸ú²Ì¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¦¥¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¼ýÆþ¤ä»ñ»º¤¬°ìÄê°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢³Æ¼ï¸øÅª»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½»µï³ÎÊÝµëÉÕ¶â¤Ï²ÈÄÂÁêÅö³Û¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢À¸³èÊ¡»ã»ñ¶âÂßÉÕÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏÄãÍø¤Þ¤¿¤ÏÌµÍø»Ò¤ÇÀ¸³è»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ä¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÊ¡»ã²Ý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡
·î5Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤Â³¤±¤ë¡¢½»µïÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¡¢»ñ»º¤ò¸«Ä¾¤¹¡¢À¸³èÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Ï·¸åÀ¸³è¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ä¤´²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2023Ç¯¡×
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë
¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶ËÀ¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë