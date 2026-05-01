山形地方気象台発表

【画像】GW中の山形・全国の天気はどうなる？

庄内では、発達する低気圧の影響により、２日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒してください。

［気象概況］

低気圧が能登半島付近にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過するでしょう。その後、２日夜には千島近海に達する見込みです。このため、庄内では、西よりの暴風となるでしょう。

■風の予想

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）

村山 １３メートル （２５メートル）

置賜 １３メートル （２５メートル）

最上 １３メートル （２５メートル）



［防災事項］

庄内では、２日未明から明け方にかけて、西よりの暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。

■ゴールデンウィーク中の山形・全国の天気（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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