【山形天気】庄内では2日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒 GW中の山形・全国の天気はどうなる？ 気象庁
山形地方気象台発表
庄内では、発達する低気圧の影響により、２日未明から明け方にかけて西よりの暴風に警戒してください。
［気象概況］
低気圧が能登半島付近にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、２日朝にかけて東北地方を通過するでしょう。その後、２日夜には千島近海に達する見込みです。このため、庄内では、西よりの暴風となるでしょう。
■風の予想
［風の予想］
２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）
庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）
村山 １３メートル （２５メートル）
置賜 １３メートル （２５メートル）
最上 １３メートル （２５メートル）
［防災事項］
庄内では、２日未明から明け方にかけて、西よりの暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。
■ゴールデンウィーク中の山形・全国の天気（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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