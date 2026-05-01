ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」と、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」との初コラボイベント「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」が、5月1日から5月15日まで開催中だ。

【画像あり】懐かしい！コラボイベントで進呈される「メゾピアノ」グッズ

「mezzo piano junior」は、2000年はじめに小学生から中学生を中心に注目を集め、一世を風靡したティーン向けファッションブランド。「ベリエちゃん」をはじめとしたオリジナルキャラクターが人気を博した。昨今の平成リバイバルブームを受け、復刻アイテムが販売されるなど話題を呼んでおり、その熱狂は当時青春を過ごした大人世代から令和の若年層まで広がりを見せている。

本イベントは「17LIVE」のユーザーであれば誰でも参加可能。期間中は「メゾピアノ」をモチーフにしたコラボレーションギフト（有料）が用意され、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、「メゾピアノ」の限定デジタルプライズや、「ベリエちゃん」をモチーフにしたポシェットやネイルチップなどのオフィシャルグッズが贈呈される。

グッズによって達成条件が異なるため、詳細は「17LIVE」アプリ内のイベントページで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）