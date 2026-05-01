“ルフィだらけ”の一番くじ、5．2発売！ ギア5までを網羅した全11体のフィギュアが登場
テレビアニメ『ONE PIECE』の主人公、モンキー・D・ルフィにフォーカスした「一番くじ ワンピース MONKEY．D．LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」が、5月2日（土）から、全国の「ローソン」店舗で順次発売される。
【写真】迫力がすごい！ ルフィのフィギュア一部詳細
■表情もポーズも超リアル
今回登場する「一番くじ ワンピース MONKEY．D．LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」は、麦わらの一味の船長、モンキー・D・ルフィの“今”から“あの日”まで、さまざまな姿をぎゅっと詰め込んだ一番くじ。
2年前から2年後、そしてギア5までを網羅した、ラストワン賞を含む全11体のフィギュアなどがラインナップ。“魂豪示像”や“MASTERLISE”など各ブランドが異なる魅せ方で表現した、妥協なしの表情やポーズは必見だ。
また、タオルや付箋、クリアファイル＆ステッカーのセットなど雑貨の細部まで“ルフィらしさ”をデザイン。“ルフィだらけ”の一番くじは、ファン必見のアイテムがそろっている。
【写真】迫力がすごい！ ルフィのフィギュア一部詳細
■表情もポーズも超リアル
今回登場する「一番くじ ワンピース MONKEY．D．LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」は、麦わらの一味の船長、モンキー・D・ルフィの“今”から“あの日”まで、さまざまな姿をぎゅっと詰め込んだ一番くじ。
また、タオルや付箋、クリアファイル＆ステッカーのセットなど雑貨の細部まで“ルフィらしさ”をデザイン。“ルフィだらけ”の一番くじは、ファン必見のアイテムがそろっている。