日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）
０４月２７日 １５９円２３～２５銭 （▼０．４４）
０４月２４日 １５９円６７～６９銭 （△０．０８）
０４月２３日 １５９円５９～６１銭 （△０．３８）
０４月２２日 １５９円２１～２３銭 （△０．２０）
０４月２１日 １５９円０１～０３銭 （△０．０５）
０４月２０日 １５８円９６～９８銭 （▼０．２９）
０４月１７日 １５９円２５～２８銭 （△０．３９）
０４月１６日 １５８円８６～８８銭 （▼０．０７）
０４月１５日 １５８円９３～９４銭 （▼０．１３）
０４月１４日 １５９円０６～０８銭 （▼０．５４）
０４月１３日 １５９円６０～６２銭 （△０．２６）
０４月１０日 １５９円３４～３５銭 （△０．３８）
０４月０９日 １５８円９６～９８銭 （△０．７６）
０４月０８日 １５８円２０～２２銭 （▼１．６６）
０４月０７日 １５９円８６～８７銭 （△０．４９）
０４月０６日 １５９円３７～３９銭 （▼０．２２）
０４月０３日 １５９円５９～６１銭 （△０．０３）
０４月０２日 １５９円５６～５８銭 （△０．７７）
０４月０１日 １５８円７９～８０銭 （▼０．８３）
０３月３１日 １５９円６２～６４銭 （▼０．１５）
０３月３０日 １５９円７７～７８銭 （▼０．１７）
０３月２７日 １５９円９４～９６銭 （△０．４５）
０３月２６日 １５９円４９～５０銭 （△０．３６）
０３月２５日 １５９円１３～１５銭 （△０．６４）
０３月２４日 １５８円４９～５０銭 （▼１．０９）
０３月２３日 １５９円５８～６０銭 （△０．３８）
０３月１９日 １５９円２０～２３銭 （△０．４４）
０３月１８日 １５８円７６～７８銭 （▼０．４６）
０３月１７日 １５９円２２～２４銭 （▼０．０６）
０３月１６日 １５９円２８～２９銭 （▼０．１４）
０３月１３日 １５９円４２～４４銭 （△０．６４）
０３月１２日 １５８円７８～８１銭 （△０．５６）
０３月１１日 １５８円２２～２４銭 （△０．９１）
０３月１０日 １５７円３１～３３銭 （▼１．１４）
０３月０９日 １５８円４５～４７銭 （△０．９３）
０３月０６日 １５７円５２～５５銭 （△０．２７）
０３月０５日 １５７円２５～２７銭 （▼０．１９）
レンジ 前日比
０５月０１日 １５６円６１～６３銭 （▼３．５２）
０４月３０日 １６０円１３～１５銭 （△０．６１）
０４月２８日 １５９円５２～５４銭 （△０．２９）
０４月２７日 １５９円２３～２５銭 （▼０．４４）
０４月２４日 １５９円６７～６９銭 （△０．０８）
０４月２３日 １５９円５９～６１銭 （△０．３８）
０４月２２日 １５９円２１～２３銭 （△０．２０）
０４月２１日 １５９円０１～０３銭 （△０．０５）
０４月２０日 １５８円９６～９８銭 （▼０．２９）
０４月１７日 １５９円２５～２８銭 （△０．３９）
０４月１６日 １５８円８６～８８銭 （▼０．０７）
０４月１５日 １５８円９３～９４銭 （▼０．１３）
０４月１４日 １５９円０６～０８銭 （▼０．５４）
０４月１３日 １５９円６０～６２銭 （△０．２６）
０４月１０日 １５９円３４～３５銭 （△０．３８）
０４月０９日 １５８円９６～９８銭 （△０．７６）
０４月０８日 １５８円２０～２２銭 （▼１．６６）
０４月０７日 １５９円８６～８７銭 （△０．４９）
０４月０６日 １５９円３７～３９銭 （▼０．２２）
０４月０３日 １５９円５９～６１銭 （△０．０３）
０４月０２日 １５９円５６～５８銭 （△０．７７）
０４月０１日 １５８円７９～８０銭 （▼０．８３）
０３月３１日 １５９円６２～６４銭 （▼０．１５）
０３月３０日 １５９円７７～７８銭 （▼０．１７）
０３月２７日 １５９円９４～９６銭 （△０．４５）
０３月２６日 １５９円４９～５０銭 （△０．３６）
０３月２５日 １５９円１３～１５銭 （△０．６４）
０３月２４日 １５８円４９～５０銭 （▼１．０９）
０３月２３日 １５９円５８～６０銭 （△０．３８）
０３月１９日 １５９円２０～２３銭 （△０．４４）
０３月１８日 １５８円７６～７８銭 （▼０．４６）
０３月１７日 １５９円２２～２４銭 （▼０．０６）
０３月１６日 １５９円２８～２９銭 （▼０．１４）
０３月１３日 １５９円４２～４４銭 （△０．６４）
０３月１２日 １５８円７８～８１銭 （△０．５６）
０３月１１日 １５８円２２～２４銭 （△０．９１）
０３月１０日 １５７円３１～３３銭 （▼１．１４）
０３月０９日 １５８円４５～４７銭 （△０．９３）
０３月０６日 １５７円５２～５５銭 （△０．２７）
０３月０５日 １５７円２５～２７銭 （▼０．１９）