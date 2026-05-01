工藤静香、長女・Cocomiの誕生日を祝福！ 「誰かの事を想う気持ちを持てること自体が、とても幸せ」
歌手の工藤静香さんは5月1日、自身のInstagramを更新。モデルやフルート奏者として活動する長女・Cocomiさんの誕生日に合わせ、愛情があふれるメッセージをつづりました。
【工藤静香のメッセージ全文】
コメントでは「cocomiちゃん、5月生まれの皆様おめでとうございます しーちゃんのメッセージ、大切な誰かを思う気持ちは同じなんですね」「なんかとても心に響きました。静香さんのように優しくありたいです」「昨日悩んでいた事がまさにこの事でしたので雷に打たれた気持ちです」「愛溢れる静香さんが僕も大好きです」「すずらん綺麗ですね」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【工藤静香のメッセージ全文】
「なんかとても心に響きました」工藤さんは「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます。そして今日5月1日は、長女が生まれた日です」とつづり、3本の動画と4枚の写真を投稿。さまざまな花が写っています。また「『あなたのために』と思っていることは、きっと、喜ばせたい、笑顔が見たい、悲しい思いをさせたくない。。。そんな想いの積み重ねで、『自分のため』でもあるのかもしれませんね」「誰かの事を想う気持ちを持てること自体が、とても幸せで、きっと自分の力や勇気、そして優しさへと変わっていくのかもしれません」と、愛情や人生観についても語りました。
Cocomiさんも工藤さんの誕生日を祝福4月14日には、Cocomiさんが自身のInstagramで「今日はギャルの誕生日です!!いつもてんちー」と、工藤さんの誕生日を祝福していました。「油絵を描いてる時にちょっかい出してる図」の幼少期ショットも掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)