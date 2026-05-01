ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの音楽を、オーケストラとニューヨークで活躍するヴォーカリストの生演奏でお贈りする、日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアー「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」

24回目の開催となる2026年は『アナと雪の女王』をメインプログラムとし、全国30都市51公演実施されます☆

ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026

主管：Disney Concerts

特別協賛：株式会社ジェーシービー

後援：ユニバーサル ミュージック合同会社／アメリカ大使館

協力：月刊「ディズニーファン」

制作：Harmony JAPAN

公演時間：約2時間30分（休憩含む）

世界初・日本オリジナルのディズニー・ライブエンターテイメントとして、2002年に生まれた「ディズニー・オン・クラシック」には、毎年テーマがあります。

ディズニー作品で描かれている“愛”“優しさ”“夢” “冒険”といった7つの善きこと、そして“音楽によって優しい世の中になってほしい”というプロデューサーの願いが込められたコンサートです。

2026年のテーマは、「Let It Go 〜扉をひらけ」

自分を解き放つ強さと、ありのままの自分を受け入れる勇気。

ときに立ち止まりながらも、その一歩が扉の向こうに広がる未来へとつながっていきます。

その想いに寄り添うような、ディズニーの物語と音楽が届けられます。

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」では2016年ツアー以来10年ぶりのフィーチャーとなる『アナと雪の女王』、そして『アラジン』『モアナと伝説の海2』『ミラベルと魔法だらけの家』『ターザン』『ライオン・キング2 シンバズ・プライド』など、音楽・映像・照明が織りなすディズニーの世界に期待が高まります！

ツアースケジュール

Club Harmony 最速先行予約（先着）

受付期間：2026年5月8日（金）正午 〜5月15日（金）23:59

受付席種：S席、SS席、2階SS席

最速先行特典：1階席保証（S、SS席）

※S席、SS席、2階SS席以外の席種の受付は実施されません

※2階SS席は、9月20日（日）〜21日（月・祝）・12月18日（金）〜20日（日）フェスティバルホール、12月9日（水）サントリーホールのみの席種となります

9月11日から12月27日まで、全国30都市51公演が開催される「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026」

全国ツアーのチケット最速先行予約は、5月8日からとなります。

※公演スケジュールは、追加・変更になる場合があります。予約の前にオフィシャルサイトから最新情報を確認ください

グッズ付きチケット

2026年は、グッズ付きチケット限定デザインのTシャツと、コンサートの予習や振り返りで何度でも読みたくなる永久保存版のパンフレットをチケットと一緒に予約可能。

全国ツアー開幕前に、いち早くご自宅に届くほか、購入された方全員に非売品の「オリジナル・ピンバッジ」がプレゼントされます。

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026」出演者

指揮者リチャード・カーシー氏や、オーディションで選ばれた外国人ヴォーカリストたちが来日する「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026」

オーケストラは「THE ORCHESTRA JAPAN」が迫力のある生演奏を披露します。

ナビゲーターを務めるのは、ささきフランチェスコさんです。

＜指揮＞ リチャード・カーシー氏 プロフィール

指揮者、編曲家、ピアニスト、俳優、作詞家として活躍されているリチャード・カーシー氏。

ミュージカル『オペラ座の怪人』のブロードウェイ公演および全米ツアーをはじめ、ブロードウェイ・リバイバル版ミュージカル『Mr.レディ Mr.マダム』全米ツアー、ミュージカル『大草原の小さな家』全米ツアーなど、数多くの作品に音楽監督・指揮者として携わっています。

ミルウォーキーのスカイライト･オペラ･シアターでは、長年にわたり芸術監督および首席指揮者を務め、ワールドプレミアを含む60以上の公演でタクトを振りました。

また、アメリカ国内にとどまらず、ペルー、ギリシャなど25を超える国で、ピアニストや指揮者としてその活動の場を広げています。

リチャード・カーシー氏 コメント

ファンの皆さまへ

2026年のツアーで再び日本に戻れることを、心からうれしく思います！

昨年は健康上の都合により、ツアーのほとんどに参加することができませんでしたが、現在は完全に回復したことをご報告でき、喜びでいっぱいです。

温かい励ましのメッセージやお手紙を送ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

皆さまの言葉が大きな支えとなり、強く前向きな気持ちでいられる力を与えてくれました。

今年は気持ちを新たに、感謝と愛を込めて、コンサートとご来場される皆さまに向き合いたいと思っています。

素晴らしいオーケストラ・ジャパンの演奏家たちと再び音楽を奏でられること、そして全国のファンの皆さまにお会いできることを心より楽しみにしています！

ヴォーカリスト

オーディションで選ばれた、外国人ヴォーカリストが来日。

ニューヨークのミュージカルシーンで活躍する彼らの、一流の歌やダンスパフォーマンスで、華やかなステージに期待が高まります！

※写真は過去に出演したヴォーカリストです。今回来日するメンバーは、後日オフィシャルサイトで発表されます

＜管弦楽＞ THE ORCHESTRA JAPAN ／オーケストラ・ジャパン

「ディズニー・オン・クラシック 〜春の音楽祭 2015」にてデビューを果たしたオーケストラ・ジャパン。

以来「ディズニー・オン・クラシック」に出演し続け、物語への没入感を誘う演奏は全国各地で好評を博しています。

2025年5月にデビュー10周年を迎え、ジャンルや既存のオーケストラの在り方にとらわれず、心の琴線に触れるような音楽をひたむきに追求しつづけるオーケストラとして、今後更なる飛躍が期待されています。

＜ナビゲーター＞ ささきフランチェスコ氏

2008年より「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会」の案内役を務めるささきフランチェスコ氏。

ラジオのDJをはじめ、CMやTV、沖縄国際映画祭や愛知万博、美術館展示のナレーションなど、幅広く活躍されています。

2011年の東日本大震災発生以降、【Remember TOHOKU Network -鷹山会-】を立ち上げ、被災した地域への支援活動を続けていることでも知られています。

2026年のテーマである「Let It Go 〜扉をひらけ」に寄り添うような、ディズニーの物語と音楽をお届けする日本最大規模のオーケストラ・コンサート・ツアー。

2026年9月11日より全国30都市51公演開催される「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2026」の紹介でした☆

※小学生未満のお子様は入場できません

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しは実施されません

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しはされません

※公演スケジュールは、追加・変更になる場合があります。予約の前にオフィシャルサイトから最新情報を確認ください

Presentation licensed by Disney Concerts. ©Disney

TARZAN® Owned by Edgar Rice Burroughs, Inc. and Used by Permission.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2026年は『アナと雪の女王』をフィーチャー！ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 appeared first on Dtimes.