『ちいかわ』が東京ばな奈のかぶりもので登場。東京駅限定ポップアップで新作クッキーサンドも買える

｢東京ばな奈」と『ちいかわ』の“むちゃうま”なコラボレーション商品を販売するポップアップストアが、JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」の北通路エリア POP UP GRANSTA GREENに、2026年4月27日から5月17日までオープンしている。

※すべて価格は税込み

遂に映画化される『ちいかわ』！ 「東京ばな奈」コラボ商品も大人気

イラストレーターのナガノさんが描くX発の作品『ちいかわ』。人気はとどまるところを知らず、7月24日には初の映画作品『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。ちなみに5月1日は、主人公ちいかわと友達のハチワレの誕生日。グッズショップや『ちいかわベーカリー』では、ふたりの誕生日を祝う限定商品が登場しているのでチェックしてみて。

『ちいかわ』と「東京ばな奈」は2024年に初めてコラボレート。第1弾として発売された「ちいかわバナナプリンケーキ」は瞬く間に大人気となった。2026年3月には第2弾として「ちいかわクッキーサンド」と「トートバッグセット」が登場。今回はそれら全てが揃うポップアップストアとなる。商品をおさらいしていこう。

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入 1850円、18枚入 2700円

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入 1850円、18枚入 2700円

「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 18枚入」に付くステッカー

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーに、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群で、サクサク軽やかな食感に、ついもう1枚食べたくなる。真四角なフォルムも可愛いクッキーには、「東京ばな奈」のかぶりものをした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントが。もぐもぐしたり、ぺろっとしたり、表情豊かな絵柄は6種類。18枚入には、口の周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚付いてくる。

ちいかわバナナプリンケーキ 4個入 853円、8個入 1706円

ちいかわバナナプリンケーキ 4個入 853円、8個入 1706円

「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」に付くステッカー

バナナが20％アップして、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードと、ほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み「東京ばな奈」らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げている。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコの絵柄が2025年12月に仲間入り。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現している。8個入パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。

キラキラな瞳の『ちいかわ』イラストが、トートバッグに！

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット 4500円

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット 4500円

トートバッグ

『ちいかわ』×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、トートバッグになった。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には「東京ばな奈」のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には、くりまんじゅう、モモンガ、ラッコも勢揃い。内容は「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」。※購入はひとり2点まで

いつも大人気の『ちいかわ』×「東京ばな奈」コラボ商品を東京駅で手に入れるチャンス。GWの手土産候補にもぜひ。

【画像】くりまんじゅう、モモンガ、ラッコも絵柄に登場！ 『ちいかわ』と「東京ばな奈」のコラボスイーツ（6枚）