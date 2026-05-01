歌手の山本リンダ（75）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫について語った。

司会の黒柳徹子は歌手デビュー60年を迎える山本に「ご結婚なさって25年目？銀婚式」と話を振り、山本は「そうなんですよ。びっくりしますけど、早いですねえ」と感慨深げに話した。

夫・稲葉光彦さんについては「5歳違います」と年上であると告白。黒柳が「元大学教授」と紹介すると、「はい」とうなずいた。

家事は手伝ってくれるかと聞かれ「そうですね。時々手伝ってくれます」と笑顔。夫婦ゲンカをするかとの質問には「ケンカが自分はあまり好きじゃなくて、だからできるだけケンカにならないようにと思ってます」とにこやかに話した。

「だいたいでも私の方がどちらかっていうと、動きも遅いですし。私、歌はどんどんやりますけど、普段は家に帰るとすごくスローモーショナルなんです、動くのが。もともとなんかどちらかっていうと、のんびりタイプなんですね。」と明かした。

「主人はパパパパって何でもできる人で。私はちょっと時間がかかったりいろいろするもんですから、時々、注意されます」と話して笑ってみせた。