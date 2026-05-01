中条あやみ“肩出しワンピ”姿に「美しすぎる」集まる絶賛、ドラマで“等身大”女性演じ高まる評価

女優の中条あやみが4月29日、Instagramを更新し、出席したイベントの様子を公開した。

「投稿で、中条さんはアパレルブランド『ラルフ ローレン』の日本上陸50周年を記念したパーティに参加したと報告しました。東京の迎賓館赤坂離宮で開かれたこのイベントでは、ブランドの創設者の半生を描いたドキュメンタリーを観たといい、《贅沢な時間でした》と書いています。

この日の催しは、『ガラパーティ』と呼ばれる一層、格式高いものだったそうで、中条さんもドレスアップして参加していました。投稿された写真では、水色のワンピースをまとった彼女が写っています。大胆に肩を出し、体のラインが際立つスタイルで、ファンからは驚きの声が飛びかいました」（芸能担当記者）

コメントには《頭身どうなってるの》《美しいぃ〜》などの声が寄せられた。品位漂う場面で、スタイルのよさを発揮した中条だが、一方で現在、出演中のドラマでは、真逆の演技を見せている。

「中条さんが出演するドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）は、岡田将生（まさき）さんと染谷将太さんがダブル主演を務めるクライムサスペンスです。2人が兄弟として、31年前の両親殺害事件の真犯人を追うという展開が人気を博しています。

中条さんは、岡田さん演じる刑事の兄・田鎖真の同僚である宮藤詩織を演じています。怠惰な一面を見せる真に対し、芯のある宮藤は衝突する場面がたびたび登場します」（同前）

2025年末に放送され話題になったドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、女性経営者という役柄ながら、飾らない性格の主人公の女友達を好演した。

「役者として、さまざまな役を演じる実力派の呼び声が高い中条さんは2023年、IT企業の社長と結婚し、“セレブ生活”を送っているなどといわれますが、演技では同世代の等身大の女性を演じることで、評価されています」（同前）

結婚後、ますます女優としての活動が目立つ中条に注目だ。