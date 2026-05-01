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03. ZEROGRAVITY
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04. DRESS CODE
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05. I SITE U♡
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06. Pa Ri Ra!!
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ÊÔ¶Ê¡§Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba
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M2. AYE
M3. Dear DIVA
M4. Nothing to Lose (ROI)
M5. Day and Night (HIROMU)
M6. Justice
M7. My Princess
EN1. Pa Ri Ra‼︎
EN2. I SITE U♡
EN3. Dear DIVA
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