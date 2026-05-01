大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館で行われた。

総見後に取材に応じた八角理事長（元横綱・北勝海）は優勝候補の一番手として横綱・豊昇龍の名前を挙げると同時に注文を付けるのも忘れなかった。

「当たり前ですけど、（優勝候補は）豊昇龍でしょう。でも、投げて勝つことを捨てて、地味でもいいから寄り切って勝つことを覚えてほしいですね。馬力がないから前に持っていけない。前に持っていけないから投げにいってしまう」と強調していた。

八角理事長の兄弟子でもあった大横綱・千代の富士さんには豪快な投げ技もあったが、根底には前まわしを取って引き付けて前に出る相撲があった。「千代の富士さんだって寄り切りで勝つことが多かった。豊昇龍の場合も引き付けて安定して勝つことが必要だ」。これまでは投げを残されて墓穴を掘るケースがあり、それが優勝争いから遠ざけてしまっていたという。

最後に「（総見で）豊昇龍は勝ったり負けたりした後に休んでいたでしょう。本当は横綱というのは（土俵から）下がってはダメなんですよ」と自覚を促していた。