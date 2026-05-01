「いつもの着方」を今っぽく更新！【グローバルワーク】40・50代の「最旬ジーンズコーデ」

カジュアルでデイリー使いしやすく、トレンド感もまとえるジーンズ。使い勝手は良いけれど、コーデがついワンパターンになりがち。そこで今回は【グローバルワーク】のおしゃれ店員さんによる最旬ジーンズコーデを紹介。ミドル世代に似合う今っぽい着こなしをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。

デニムオンデニムはひとワザきかせて個性をプラス

【グローバルワーク】「GOODデニムイージーパンツ」\5,990（税込）

ストレートシルエットのジーンズに、デニムジャケットを合わせたこなれ感のあるデニムオンデニムスタイル。人と差をつけるなら、ボーダートップスの肩掛けでアレンジを加えてみて。スタッフのcossyさんのようにグレーのトップスで大人顔に仕上げるのも良し、春らしいピンクやイエローで顔まわりを彩るのも◎ きれいめな小物合わせで、カジュアルコーデに大人らしい上品さもプラスできそうです。

きれいめ派もトライしやすいレイヤードコーデ

【グローバルワーク】「GOODデニムバレルパンツ」\5,990（税込）

ジレを使ったコーデには、きちんと感のあるボトムスを合わせがち。いつもの着方を今っぽくアップデートするなら、バレルジーンズを取り入れてみて。ルーズなイメージのあるバレルパンツですが、かっちりとしたジレとのスタイリングにもなじみます。インナーには涼しげなシアーTシャツを投入することで、重ね着も軽やかに。きれいめなバッグやシューズを合わせるのがおすすめです。

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writer：Emika.M