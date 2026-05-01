愛知県豊田市で、下校途中の女子高校生が殺害された強盗殺人事件の発生からあすで18年。警察が改めて情報提供を呼びかけました。

【写真を見る】愛知･豊田市の女子高校生強盗殺人事件 未解決のままあすで18年 現場にあった｢結束バンド｣や｢ハンドタオル｣と同じ種類の遺留品も公開

この事件は2008年5月2日に、豊田市生駒町で当時高校1年生の清水愛美さん（15）が下校途中に殺害されバッグを奪われたものです。

犯人逮捕につながる有力な情報に対し、最大300万円が支払われる｢捜査特別報奨金制度｣の対象に指定されていますが、事件解決には至っていません。

｢こんな情報でもいいのかなという情報でも報告を｣

事件発生からあすで18年。けさは愛知県警の捜査員らが、改めて情報提供を呼びかけました。



（豊田警察署･内藤一昭署長）

｢この事件を必ず解決したい。こんな情報でもいいのかなと思うような情報でもいいので報告していただきたい｣

警察は、現場に残された結束バンドやハンドタオルと同じ種類の遺留品なども公開していて、情報提供を求めています。