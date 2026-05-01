【RIZINガール】石川花音『FRIDAY』初グラビアに歓喜「ぜひ“デコルテ”に注目して！」
元SKE48で「RIZINガール2026」に選出されたタレントの石川花音（28）が、5月1日発売の写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）のグラビアに登場。誌面カットとインタビューが到着した。
石川は俳優やTikTokライバー、グラビアを中心に活動し、1st DVD『カノン』もリリース。3歳から18歳まで15年間続けたクラシックバレエで培った表現力と身体バランスを強みに、K-POPダンスやボイストレーニングにも取り組んでいる。
●石川花音インタビュー
・FRIDAY掲載おめでとうございます！率直な感想をお願いします！
【石川】ありがとうございます！
みるくてぃー？れもんてぃー？きゃのんてぃこと、石川花音です。
私にとっては夢のようなお話で、初めてお話をいただいた時は思わず「え、本当ですか！？私が？」と聞き返してしまいました。
なんならまだ夢のようで、実際に掲載されるまで実感が湧きません。
私はまだ水着のお仕事をさせていただける機会がとても少ないので、このような貴重な機会をいただけて、本当に嬉しかったです！
ただ、お正月明けにお話いただいて、一番よく食べる時期の直後だったので、お話聞いた瞬間から「体づくりしなきゃ！やばい！」と必死になっていました！（笑）。
・撮影に向けて「ここ、めっちゃ頑張ったから絶対見て！」っていう自信のあるパーツはどこですか？
【石川】今回の撮影前にエステに行ったので、いつもより全体が引き締まっていると思います！
また普段からRIZINガール2026としてみられるお仕事をしているので、だらしなくならないように普段から頑張ってはいます！
なのでもちろん全身見てほしいですが、今回は特にデコルテが綺麗に見える衣装が多かったので、ぜひ「デコルテ」に注目していただきたいです！
マネージャーさんからは「うなじが綺麗！」と褒められたので、そこも注目かもしれません！（笑）。
・RIZINガール2026として凛と立っているカッコいい姿と、ライバーとしてファンと毎日ワチャワチャ話してる姿、どっちが「素の石川花音」に近いですか？
ライバーとしての姿です！
毎日何時間も配信しているので、それだけ長い時間リスナーさんと時間を共有していると、いくら作っていたとしても素の部分が出てくると思うんです。
だからこそ、配信をしている時は一番素な私が見れると思います。
また、コラボ配信で本当に仲良いライバー仲間と話している機会も多いので、完全に女子会してる様子をリスナーの皆さんに見ていただいている状態の時もよくあります（笑）。
逆にRIZINガール2026の時は緊張感もあるので、どちらかというと、「かっこいいオンの状態の私」を見ていただけると思います！
・趣味がサウナとのことですが、ガッツリ汗かいて「ととのう」タイプですか？ 休日の、ちょっと人には見せられないような（？）ダラダラした過ごし方があれば教えてください！
【石川】ととのいます！
私は寒いのがとても苦手なのですが、数年前にがんばって水風呂に挑戦してから、サウナの「ととのう」を知りハマっていきました。
今では水風呂と外気浴なしでは生きていけません。
私はお仕事が趣味（好き）なので、逆に休日が苦手で……。休みの日でも配信をするか、最近はYouTubeを撮って編集するのにハマっています。
なので、ほとんどダラダラする時間はないのですが、唯一あるとしたらドラマやアニメを見ながらベッドでゴロゴロしている時間です。
今は『地獄に堕ちるわよ』『葬送のフリーレン』『アイドルアイ』を観ています。
・最後に、この記事で初めて石川さんを知る読者や、ずっと応援してくれているファンの皆さんへ、一言メッセージをお願いします！
【石川】最後まで読んでいただきありがとうございます。
はじめましての皆さんへ
私のことを知ってくださっている方はまだまだ少ないと思いますが、これを機に少しでも気になってくださった方はFRIDAYさんの誌面や私のSNSをチェックしていただけたら嬉しいです。
不器用ですが、真面目さと努力し続けられる力は誰にも負けません！
ファンのみんなへ！
いつも応援してくれてるみんなのお陰で諦めずに前に進み、少しずつ夢を叶えることができています。いつもありがとうございます。
まだまだここからがスタートだと思って、これからもみんなと一緒に一つ一つ夢を叶えていけたら嬉しいです。
石川は俳優やTikTokライバー、グラビアを中心に活動し、1st DVD『カノン』もリリース。3歳から18歳まで15年間続けたクラシックバレエで培った表現力と身体バランスを強みに、K-POPダンスやボイストレーニングにも取り組んでいる。
・FRIDAY掲載おめでとうございます！率直な感想をお願いします！
【石川】ありがとうございます！
みるくてぃー？れもんてぃー？きゃのんてぃこと、石川花音です。
私にとっては夢のようなお話で、初めてお話をいただいた時は思わず「え、本当ですか！？私が？」と聞き返してしまいました。
なんならまだ夢のようで、実際に掲載されるまで実感が湧きません。
私はまだ水着のお仕事をさせていただける機会がとても少ないので、このような貴重な機会をいただけて、本当に嬉しかったです！
ただ、お正月明けにお話いただいて、一番よく食べる時期の直後だったので、お話聞いた瞬間から「体づくりしなきゃ！やばい！」と必死になっていました！（笑）。
・撮影に向けて「ここ、めっちゃ頑張ったから絶対見て！」っていう自信のあるパーツはどこですか？
【石川】今回の撮影前にエステに行ったので、いつもより全体が引き締まっていると思います！
また普段からRIZINガール2026としてみられるお仕事をしているので、だらしなくならないように普段から頑張ってはいます！
なのでもちろん全身見てほしいですが、今回は特にデコルテが綺麗に見える衣装が多かったので、ぜひ「デコルテ」に注目していただきたいです！
マネージャーさんからは「うなじが綺麗！」と褒められたので、そこも注目かもしれません！（笑）。
・RIZINガール2026として凛と立っているカッコいい姿と、ライバーとしてファンと毎日ワチャワチャ話してる姿、どっちが「素の石川花音」に近いですか？
ライバーとしての姿です！
毎日何時間も配信しているので、それだけ長い時間リスナーさんと時間を共有していると、いくら作っていたとしても素の部分が出てくると思うんです。
だからこそ、配信をしている時は一番素な私が見れると思います。
また、コラボ配信で本当に仲良いライバー仲間と話している機会も多いので、完全に女子会してる様子をリスナーの皆さんに見ていただいている状態の時もよくあります（笑）。
逆にRIZINガール2026の時は緊張感もあるので、どちらかというと、「かっこいいオンの状態の私」を見ていただけると思います！
・趣味がサウナとのことですが、ガッツリ汗かいて「ととのう」タイプですか？ 休日の、ちょっと人には見せられないような（？）ダラダラした過ごし方があれば教えてください！
【石川】ととのいます！
私は寒いのがとても苦手なのですが、数年前にがんばって水風呂に挑戦してから、サウナの「ととのう」を知りハマっていきました。
今では水風呂と外気浴なしでは生きていけません。
私はお仕事が趣味（好き）なので、逆に休日が苦手で……。休みの日でも配信をするか、最近はYouTubeを撮って編集するのにハマっています。
なので、ほとんどダラダラする時間はないのですが、唯一あるとしたらドラマやアニメを見ながらベッドでゴロゴロしている時間です。
今は『地獄に堕ちるわよ』『葬送のフリーレン』『アイドルアイ』を観ています。
・最後に、この記事で初めて石川さんを知る読者や、ずっと応援してくれているファンの皆さんへ、一言メッセージをお願いします！
【石川】最後まで読んでいただきありがとうございます。
はじめましての皆さんへ
私のことを知ってくださっている方はまだまだ少ないと思いますが、これを機に少しでも気になってくださった方はFRIDAYさんの誌面や私のSNSをチェックしていただけたら嬉しいです。
不器用ですが、真面目さと努力し続けられる力は誰にも負けません！
ファンのみんなへ！
いつも応援してくれてるみんなのお陰で諦めずに前に進み、少しずつ夢を叶えることができています。いつもありがとうございます。
まだまだここからがスタートだと思って、これからもみんなと一緒に一つ一つ夢を叶えていけたら嬉しいです。