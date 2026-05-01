4月30日、大阪府大阪市の遊園地「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（通称USJ）は公式X（旧Twitter）にて「偽ツアー」に関しての注意を呼び掛けた。

Xによると「SNS等で『パーク内を案内するツアー』と称し、個人に参加費を支払って参加する“偽ツアー”が確認されています」とし、さらには「禁止されている商行為です」と注意を呼び掛けている。

USJはホームページ内の「パーク内でお断りしている行為について」にて「無許可の商行為」を禁止しており、これはXで投稿された「パーク内を案内するツアー」も該当している。「パーク内を案内するツアー」とは具体的には、USJを通さずに組まれた有償ツアーなどが「偽ツアー」として該当する。

事実、USJで認めている案内ツアーは旅行代理店などが提供しているパッケージツアーやVIPツアーなどに限定されている。だが、近年ではSNSなどを利用し、USJを通さずに有償の偽ツアーを組む人や参加してしまう人が後を絶たず、頭を悩ませていたようだ。

特に海外客を狙った偽ツアーガイドは数多く存在するとされており、日本語があまり得意ではない海外の観光客は、偽ツアーにだまされる傾向があるという。

また日本人でも、偽ツアーに参加したことで、個人情報や金銭を奪われるトラブルに発展する危険性があり、注意すべき存在であるようだ。

これからの連休シーズンには、遠方からUSJへ出かける家族連れなどが多くなることが予想される。偽ツアーにだまされないよう、気を付けてほしいものだ。