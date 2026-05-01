俳優黒沢年雄（82）が1日までに自身のブログを更新。夢グループ主催の「夢コンサート」を「引退」したと発表した。

黒沢は「夢コンサートありがとう！そしてさよなら！」と題し「先月で夢公演を引退しました。実は妻が難病にかかり，地方公演や遠方は行けなくなり，皆さんに迷惑をかけられなくなりました…それが理由です」と引退に至った経緯を明かした。

続けて「妻はどんどん進行して行く病の中，僕しか頼る人間がいないのです…それに精一杯応えてあげられるのが僕の使命なのです」と思いを打ち明け「夢公演は楽しかった…やり切った本当に楽しい15年でした…北海道から沖縄まで…全国小さな町まで…探索が好きなので良く町や城など隅々まで歩きました」と振り返った。

黒沢は「夢の社長始め，素晴らしいスタッフや歌手の皆さん…本当に良い方ばかりで感謝の気持ちでいっぱいです。ファンの方々には本当に感謝してます…特に暑い季節や寒い時も遠方にも欠かさず会場に来てくださったファンの方…感謝の気持ちでいっぱいです…ありがとう！」と感謝を伝え「これからも時間の許される限りの仕事は…ギャラは二の次…楽しくやりがいのある仕事があればやらせて頂きます」と今後について言及した。